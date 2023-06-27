Для котельных в Макеевке свердловские специалисты пробурят 22 скважины

Стартовали работы по обустройству скважины для подпитки котельной в Червоногвардейском районе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральские специалисты обустроят для котельных в Макеевке 22 скважины. Первые 8 уже пробурены в Центрально-городском и Горняцком районах подшефного Свердловской области донецкого города.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, водоснабжение от скважин на данный момент обеспечено для котельных на улицах Менделеева, Раздольной, Холмогоровской, Сусанина, Аксакова и других. Стартовали работы по обустройству скважины для подпитки котельной в Червоногвардейском районе. Работы ведут 6 уральских специалистов и 2 единицы техники.

Напомним, в июне 2022 года между Свердловской областью и администрацией Макеевки — одного из самых крупных городов Донецкой Народной Республики — было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает поддержку муниципалитета в решении ряда вопросов, в том числе в восстановлении дорожной инфраструктуры, в развитии здравоохранения, образования и культуры.

Ранее "Областная газета" писала, что школа искусств Макеевки получила в подарок рояль от Свердловской филармонии.

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