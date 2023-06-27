Первый пошел!

Сцена из балета Минкуса "Баядерка". В ведущих партиях "Баядерки" были заняты, конечно, выпускники. Фото: Ольга Керелюк

В минувшее воскресенье отчетный концерт Уральского хореографического колледжа, куда в последние годы билеты раскупаются задолго «до», символизировал не просто окончание очередного учебного года юных танцовщиков. В хореографическом колледже состоялся первый выпуск! Невозможно было поверить в это лет десять назад, когда губернатор Евгений КУЙВАШЕВ дал поручение возродить хореографическое образование на Урале.

– Это без преувеличения историческое событие, – комментирует первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова. – Мало кто знает, что история профессионального хореографического образования на Урале началась в 1920-х. В 1935-м было создано училище. Но с началом вой­ны оно было закрыто. И очень скоро Свердловский театр оперы и балета почувствовал нехватку танцовщиков. С годами она усугублялась. В 2014-м губернатор после встречи в Театре оперы и балета дал поручение возродить училище. В 2015-м к учебе балету приступили в Екатеринбурге первые 30 учеников...

Их с пристрастием отбирали по всей области. Мало любить танцевать. К балету надо иметь природные данные, незаурядные способности. И даже если они есть, не каждый родитель готов отпустить чадо «от себя», в хореографическое училище, где достаточно жесткая (иначе нельзя!) система учебы начинается для ребенка в 10 лет.

– Восемь лет назад мечта о хореографическом колледже казалась недостижимой, – вспоминает сегодня его директор Ирина Соловьева. – Предстояло решить огромный комплекс проблем. Не все пока решены, но состоялось основное – сформирован коллектив педагогов, которые имеют право, квалификацию обучать ребенка искусству балета. Из 80 сотрудников колледжа более 50 – именно педагоги, в том числе это и артисты нашего родного театра «Урал Опера Балет»...

Несмотря на статус, колледж дает по сути высочайшее гуманитарное образование. Да, конечно, – танец: классический, народно-сценический, историко-бытовой, современный (поскольку Екатеринбург – признанная столица contemporary dance в России, этот жанр преподается больше, нежели в других хореографических училищах, он был представлен, наряду с классикой, и на отчетном концерте). Плюс музыка. Плюс обязательное обучение игре на фортепиано. Плюс история балета, театра – русского и мирового. Параллельно – обычная программа средней школы. Занятия с 8:30 до 17:00 все восемь лет обучения. Сложно? Но при­учает к самоорганизации.

С театром «Урал Опера Балет» у Уральского хореграфического колледжа теснейшие связи. И это естественно. Хорошие перспективы открыл договор со знаменитой Академией русского балета им. А. Я. Вагановой. Благодаря этому содружеству уральский колледж, самое молодое из образовательных учреждений Свердловской области, все больше входит в профессиональное сообщество. А уж нынче, когда колледж отправляет в большую жизнь первых выпускников, интерес профессионалов вообще резко возрос.

Как рассказывает Надежда Малыгина, заместитель директора – художественный руководитель колледжа, в публичное пространство, коллегам, была отправлена запись отчетного концерта 2022 года. Ее посмотрели художественные руководители российских музыкальных театров, балетмейстеры. Из ряда театров пришли заявки. Если они совпадали с заявками «Урал Опера Балет», то предпочтение отдавалось екатеринбургскому балету, ведь, подчеркивает Надежда Анатольевна, «задача колледжа – обеспечить кадрами прежде всего Свердловскую область, родной театр».

В результате все 15 выпускников (еще до нынешнего отчетного концерта) были распределены, востребованы. Уральские танцовщики пополнят труппы театров Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Челябинска, Астрахани. Екатеринбурга – конечно! А один из танцовщиков отправится в труппу Большого театра.