Темы дня

Общество
27 июня 2023, 13:05

Первый пошел!

  Ольга Керелюк
Сцена из балета Минкуса "Баядерка". В ведущих партиях "Баядерки" были заняты, конечно, выпускники. Фото: Ольга Керелюк

Сцена из балета Минкуса "Баядерка". В ведущих партиях "Баядерки" были заняты, конечно, выпускники. Фото: Ольга Керелюк

В минувшее воскресенье отчетный концерт Уральского хореографического колледжа, куда в последние годы билеты раскупаются задолго «до», символизировал не просто окончание очередного учебного года юных танцовщиков. В хореографическом колледже состоялся первый выпуск! Невозможно было поверить в это лет десять назад, когда губернатор Евгений КУЙВАШЕВ дал поручение возродить хореографическое образование на Урале.

– Это без преувеличения историческое событие, – комментирует первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова. – Мало кто знает, что история профессионального хореографического образования на Урале началась в 1920-х. В 1935-м было создано училище. Но с началом вой­ны оно было закрыто. И очень скоро Свердловский театр оперы и балета почувствовал нехватку танцовщиков. С годами она усугублялась. В 2014-м губернатор после встречи в Театре оперы и балета дал поручение возродить училище. В 2015-м к учебе балету приступили в Екатеринбурге первые 30 учеников... 

Их с пристрастием отбирали по всей области. Мало любить танцевать. К балету надо иметь природные данные, незаурядные способности. И даже если они есть, не каждый родитель готов отпустить чадо «от себя», в хореографическое училище, где достаточно жесткая (иначе нельзя!) система учебы начинается для ребенка в 10 лет. 

– Восемь лет назад мечта о хореографическом колледже казалась недостижимой, – вспоминает сегодня его директор Ирина Соловьева. – Предстояло решить огромный комплекс проблем. Не все пока решены, но состоялось основное – сформирован коллектив педагогов, которые имеют право, квалификацию обучать ребенка искусству балета. Из 80 сотрудников колледжа более 50 – именно педагоги, в том числе это и артисты нашего родного театра «Урал Опера Балет»...

Несмотря на статус, колледж дает по сути высочайшее гуманитарное образование. Да, конечно, – танец: классический, народно-сценический, историко-бытовой, современный (поскольку Екатеринбург – признанная столица contemporary dance в России, этот жанр преподается больше, нежели в других хореографических училищах, он был представлен, наряду с классикой, и на отчетном концерте). Плюс музыка. Плюс обязательное обучение игре на фортепиано. Плюс история балета, театра – русского и мирового. Параллельно – обычная программа средней школы. Занятия с 8:30 до 17:00 все восемь лет обучения. Сложно? Но при­учает к самоорганизации. 

С театром «Урал Опера Балет» у Уральского хореграфического колледжа теснейшие связи. И это естественно. Хорошие перспективы открыл договор со знаменитой Академией русского балета им. А. Я. Вагановой. Благодаря этому содружеству уральский колледж, самое молодое из образовательных учреждений Свердловской области, все больше входит в профессиональное сообщество. А уж нынче, когда колледж отправляет в большую жизнь первых выпускников, интерес профессионалов вообще резко возрос. 

Как рассказывает Надежда Малыгина, заместитель директора – художественный руководитель колледжа, в публичное пространство, коллегам, была отправлена запись отчетного концерта 2022 года. Ее посмотрели художественные руководители российских музыкальных театров, балетмейстеры. Из ряда театров пришли заявки. Если они совпадали с заявками «Урал Опера Балет», то предпочтение отдавалось екатеринбургскому балету, ведь, подчеркивает Надежда Анатольевна, «задача колледжа – обеспечить кадрами прежде всего Свердловскую область, родной театр». 

В результате все 15 выпускников (еще до нынешнего отчетного концерта) были распределены, востребованы. Уральские танцовщики пополнят труппы театров Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Челябинска, Астрахани. Екатеринбурга – конечно! А один из танцовщиков отправится в труппу Большого театра. 

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.06.2023, 14:58 / Общество
Праздник Курбан-байрам отметят мусульмане в Свердловской области
27.06.2023, 14:02 / Общество
Серовский праздник двора на федеральном уровне признан лучшей практикой добровольчества для развития городской среды
27.06.2023, 12:26 / Общество
Для котельных в Макеевке свердловские специалисты пробурят 22 скважины
27.06.2023, 11:05 / Общество
В Свердловской области минприроды установит границы 140 особо охраняемых природных территорий
27.06.2023, 10:18 / Общество
На Среднем Урале появились новые гибридные технологии для диагностики злокачественных новообразований