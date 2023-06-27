Владимир Путин подписал указ о награждении и поощрении семи свердловчан

Владимир Путин наградил деятелей науки и образования Свердловской области. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалями и о присвоении почетных званий за заслуги в различных областях. В числе отмеченных наградами — жители Свердловской области.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден ректор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина (УрФУ) Виктор Кокшаров. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоен профессор кафедры УрФУ Владимир Прядеин.

Почетные звания "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" присвоены:

Владимиру Васьковскому — заведующему кафедрой Института естественных наук и математики УрФУ,

— заведующему кафедрой Института естественных наук и математики УрФУ, Ирине Котляревской — заведующей кафедрой УрФУ.

За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены главные научные сотрудники лаборатории Института физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения Российской академии нayк Владимир Анисимов и Николай Баранов.

Почетное звание " Заслуженный деятель науки Российской Федерации" присвоено Наталии Кундиковой — доктору физико-математических наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории Института электрофизики Уральского отделения Российской академии нayк.

Ранее "Областная газета" писала, что Владимир Путин удостоил госнаград медиков Свердловской области.

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