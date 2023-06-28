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28 июня 2023, 09:31

Евгений Куйвашев поздравил уральцев со страниц "Областной газеты" с праздником Курбан-байрам

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев пожелал мусульманам Свердловской области крепкого здоровья, счастья, достатка, мира и добра в мыслях и поступках. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается в России 28 июня.

"Уважаемые мусульмане Свердловской области!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!

Этот праздник утверждает близкие и понятные каждому человеку ценности, учит последователей ислама быть добрыми и справедливыми, проявлять заботу и милосердие, уважать старших, стремиться к духовному росту и самосовершенствованию.

Сегодня одним из приоритетов государственной политики нашей страны является сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, поддержка традиционных конфессий, упрочение единства гражданского общества.

Свердловская область — один из самых многонациональных регионов России. Мы стремимся создать равные условия для развития культуры, традиций и языка всех проживающих здесь этносов. Мусульманские религиозные организации и национально-культурные общества активно участвуют в общественной жизни, вносят достойный вклад в укрепление социальной стабильности, мира и согласия в регионе, цивилизованных межконфессиональных отношений.

Желаю всем мусульманам Свердловской области крепкого здоровья, счастья и достатка, мира и добра в мыслях и поступках, новых достижений во всех ваших благих делах!"

Ранее "Областная газета" писала, что праздник Курбан-байрам отметят мусульмане в Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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