Быстро и качественно

Представитель подрядчика Эдуард Черемных уверил Дмитрия Нисковских (в центре) и Василия Старкова (справа), что все технологии при строительстве соблюдены Фото: Полина Зиновьева

27 июня министр транспорта и дорожного хозяйства области Василий СТАРКОВ проинспектировал завершение строительства дороги в поселке Бобровский Сысертского ГО, которое ведется по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. Качеством выполненных работ глава ведомства остался доволен. Новая дорога существенно улучшит жизнь жителей поселка, прежде тех, кто проживает в «Литературном квартале» многодетных семей.

Бобровский расположен в 30 километрах от Екатеринбурга. Экологически чистое место. Красивые пейзажи, грибные и ягодные места. Недалеко реки Исеть и Сысерть, а также Двуреченское водохранилище.

Именно в таком привлекательном месте по областной программе были выделены 400 земельных участков для многодетных семей под индивидуальное жилищное строительство: дом и 7-8 соток земли под приусадебное хозяйство. Около 70 семей здесь уже поселились.

Со строительством транспортной инфраструктуры возникли сложности, связанные с правами собственности на земельный участок, по которому должна была пройти дорога. При содействии губернатора Евгения Куйвашева вопрос был решен положительно. В декабре 2022 года был заключен контракт на строительство дороги. Работы идут с опережением графика, но с четким соблюдением технологии.

Новая дорога примыкает к региональной трассе Арамиль – Фомино, протяженность ее превышает 2,7 километра. На инспекционном осмотре министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков отметил, что в Бобровском применен комплексный подход к развитию транспортной инфраструктуры.

– По поручению Евгения Куйвашева в госпрограмме на этот год мы предусмотрели почти 95 миллионов рублей для софинансирования строительства дороги к кварталу многодетных. Буквально в прошлом году мы с Дмитрием Нисковских добирались сюда по глине. А сегодня едем по дороге, которая готова на 95%. В июне был заключен контракт на ремонт 9 километров региональной дороги, идущей через поселок. При ритмичном финансировании есть возможность завершить работы до конца года, – сказал Василий Старков.

– В этом году поселок Бобровский как никогда почувствовал запах асфальта. Дорога к «Литературному кварталу» очень важная и долгожданная. Мы заканчиваем первый этап строительства. Доложим губернатору о завершении работ и обратимся за поддержкой второго этапа строительства на 2024-2025 годы. Необходимо построить ещё 2750 метров дорог с твердым покрытием, закольцевать ряд улиц с этой основной дорогой, – рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Новая подъездная дорога позволит сделать территорию максимально доступной и для пешеходов, и автотранспорта. Сегодня дорожники ведут отсыпку обочин и устройство кюветов для водоотведения. Устроены остановочные карманы для остановки школьного автобуса, а в перспективе здесь пойдет и общественный транспорт. Изготовлены и остановочные комплексы, их установка тоже вопрос ближайшего времени.

– Новая дорога, безусловно, улучшит жизнь жителей квартала. Люди благодарны. Газ подвели, дорогу построили, спроектированы и будут построены два детских сада, – рассказал депутат думы Сысертского ГО, представляющий интересы жителей поселка Бобровский, Игорь Распутин.