Жители новостроек в Свердловской области могут сделать ремонт с нуля и вернуть за него деньги

Налоговый вычет за ремонт считается вместе с вычетом за покупку жилья. Фото: Борис Ярков

Свердловчане, которые приобрели квартиру в новостройке без отделки, могут вернуть не только 13% от стоимости квартиры, но и часть средств, потраченных на ремонт. Расходы объединяются и позволяют увеличить сумму имущественного вычета. Об этом пишет портал объясняем.рф.

Налоговая льгота дает возможность компенсировать часть расходов благодаря ранее уплаченным налогам в бюджет государства. Чтобы ей воспользоваться, надо быть резидентом РФ, то есть проживать в стране не менее 183 дней в году, а также иметь доходы, облагаемые по ставке 13% или 15%.

Компенсировать можно расходы на составление проектной и сметной документации, на покупку отделочных материалов и на оплату работы ремонтной бригады. Поэтому необходимо сохранять все чеки из строительных магазинов, договор с подрядчиком, накладные и платежные документы.

"Налоговый вычет за ремонт считается вместе с вычетом за покупку жилья — 13% от общей суммы. При этом максимум вам вернут 260 тысяч рублей. Но если квартиру приобрели супруги, то компенсацию можно получить дважды", — говорится на сайте объясняем.рф.

К примеру, жилье стоит 3,7 млн рублей, а на ремонт потрачено 300 тысяч рублей. Один супруг получит вычет за часть стоимости квартиры — 13% от 2 млн рублей, то есть 260 тысяч рублей. А второй — за оставшуюся часть и за отделку: 221 тысячу и 39 тысяч рублей соответственно. Итого: общая компенсация — 520 тысяч рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что Владимир Путин предложил увеличить налоговые вычеты для россиян.

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