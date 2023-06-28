Руинам дадут вторую жизнь

Фото: Из архива Маминского историко-краеведческого музея

На днях в селе Маминском прошли массовые субботники: местные жители привели в порядок площадки вокруг зданий электростанции и сельской управы, построенных в середине XIX и начале XX веков. В перспективе сельчане хотят своими силами создать на этих территориях зоны отдыха, доступные, в том числе, туристам.

Как рассказали «ОГ» в Маминском историко-краеведческом школьном музее, сельская электростанция на реке Исеть была построена в 1930 годы - на месте деревянной мельницы. Основание мельницы сохранилось до сих пор, но кому она принадлежала, доподлинно неизвестно. В архивных документах музея сохранились упоминания о купце Соскове, который держал несколько мельниц в селе, в том числе на реке, а также о богатых купцах по прозвищу «Пегушата», которые также владели мельницей и большим кирпичным домом по соседству.

Долгое время территория вокруг электростанции (бывшей мельницы) была неухоженной.

- Высокая трава, мусор, грязь. В самом здании – дыры в полу. А наши дети ходят туда каждый день – им интересно. И те, кто приезжает в село, тоже обращают внимание на этот объект, ведь рядом речка, лес – красиво! – говорит педагог Маминской школы Ксения Фролова.

Фото: Из архива Маминского историко-краеведческого музея

Фото: Из архива Маминского историко-краеведческого музея

В этом году сельские жители решили привести в порядок территорию вокруг электростанции. Школьники совместно с родителями и Ксенией Фроловой разработали проект по созданию общественной зоны вокруг здания. Он получил название «Пегушатские мельницы». С ним сельчане заняли первое место на межрегиональном фестивале «Краефест» в номинации «Промышленное наследие».

В минувшие выходные жители Маминского начали реализовывать первый этап проекта. Они выкосили траву и убрали мусор на территории, закрыли щитами дыры в основании здания, ошкурили и прогрунтовали его стены, из поддонов сделали скамейки и покрасили их. В акции приняли участие более 50 человек. Народную инициативу поддержали сотрудники сельской администрации, волонтеры благотворительного фонда СКБ-Контур и участники екатеринбургского проекта по восстановлению разрушенных зданий URALRUIN.

Фото: Из архива Маминского историко-краеведческого музея

Параллельно жители села навели порядок вокруг еще одного старого здания – бывшей сельской управы 1886 года постройки: убрали мусор и ветки деревьев, изготовили и установили рамы с сетками для оконных проемов первого этажа.

- Мы уже наметили дальнейшие шаги – что можем сделать своими руками, чтобы эти территории стали более безопасными и облагороженными. Обратились к предпринимателям, кто может предоставить брус и доски. Глава Каменского района Сергей Белоусов пообещал провести электричество, - говорит Ксения Фролова.

В конце августа в Маминском планируется провести фестиваль «Театр на руинах». Около каждого здания будет проходит какой-то спектакль, либо выступать творческий коллектив. Для жителей организуют ярмарку и фудкорт.