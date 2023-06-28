На Среднем Урале изменятся номера телефонов офисов "Спецавтобазы"

Добавочные номера каждого муниципального образования можно найти на сайте "Спецавтобазы". Фото: Галина Соловьева

С 1 июля у офисов "Спецавтобазы" изменятся номера телефонов. Прежние номера подразделений предприятия перестанут работать.

Чтобы получить ответ на вопрос об обращении с мусором, нужно позвонить по телефону 8 800 775-00-96 и назвать добавочный номер муниципалитета, сообщает пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза".

"Мы ежедневно обрабатываем обращения клиентов с 08:00 до 20:00 часов. В пиковые часы загрузки линии, чтобы долго не ждать ответа оператора, можно оставить голосовое сообщение. Эта функция доступна и для звонков после 20:00, номер работает круглосуточно. Специалисты ежедневно перезванивают в рабочее время, поэтому ни один вопрос не останется без ответа", — рассказала начальник контактного центра ЕМУП "Спецавтобаза" Юлия Кованева.

Отметим, что добавочные номера каждого муниципального образования можно найти на сайте "Спецавтобазы".

Подать заявление на перерасчет и документы на актуализацию данных можно по электронной почте sab@sab-ekb.ru или через онлайн-сервис "Личный кабинет".

Оформить дополнительную заявку на вывоз крупногабаритных отходов и сообщить о переполненных баках можно через мессенджеры Тelegram, WhatsApp, Viber, а также при помощи СМС на номер +7 912 690-07-00. К сообщению необходимо прикрепить фото и/или видео, указать адрес площадки.

ЕМУП "Спецавтобаза" — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории восточного административно-производственного объединения Свердловской области. В него входят 34 муниципальных образования с центром в Екатеринбурге: МО город Алапаевск, МО Алапаевское, Махневское МО, Туринский ГО, Таборинский МР, Тавдинский ГО, Режевской ГО, Артемовский ГО, Ирбитское МО, МО город Ирбит, Байкаловский МР, Слободо-Туринский МР, МО город Екатеринбург, ГО Среднеуральск, ГО Верхняя Пышма, Березовский ГО, Малышевский ГО, Асбестовский ГО, ГО Рефтинский, ГО Сухой Лог, Камышловский ГО, Камышловский МР, Пышминский ГО, Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Сысертский ГО, Арамильский ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Заречный, Белоярский ГО, МО поселок Уральский, ГО Богданович, МО город Каменск-Уральский, Каменский ГО.

Ранее "Областная газета" писала, что Средний Урал может получить господдержку для рекультивации сотен свалок.

Еще по теме: