Губернатор Евгений Куйвашев принимает участие в молодежном форуме "УТРО"

От Свердловской области на треке "КультУралИст" разработают продукт, соответствующий "культурному коду" Урала. Фото: Полина Зиновьева

В Челябинской области в горнолыжном комплексе "Солнечная долина" с 24 по 29 июня проходит молодежный форум "УТРО". В нем принимают участие 500 молодых людей из 22 регионов России, а также педагоги и наставники из 30 регионов РФ, гости из ДНР и ЛНР, Казахстана и Беларуси.

Каждый регион представляет свое направление. От Свердловской области на треке "КультУралИст" разработают продукт, соответствующий "культурному коду" Урала.

Фото: Полина Зиновьева

Во время пленарной дискуссии губернатора Евгения Куйвашева спросили, с чем у него ассоциируется Свердловская область.

"У Свердловской области на гербе написано "Опорный край державы" — это крупнейший промышленный регион, где уровень промышленного производства в 4 раза превышает среднероссийский. У нас люди рукастые живут, умные", — сказал глава региона.

Фото: Полина Зиновьева

Он также добавил, что Свердловская область — это еще и образование. Сейчас на Среднем Урале учится 210 тысяч студентов. Создаются хорошие условия для того, чтобы они получали знания. Это культурный регион: здесь находится огромное количество театров, музеев, объектов современного искусства. Ну и, конечно, невероятной красоты природа и люди, которые все это приумножают и сохраняют. Презентация региона, которую представил Евгений Куйвашев, была встречена громкими аплодисментами.

Фото: Полина Зиновьева

В следующем году о Свердловской области участники форума узнают еще больше: официально объявлено, что "УТРО" пройдет на Среднем Урале.

Напомним, в этом году главной темой форума стали патриотическое воспитание и новые вызовы, с которыми столкнулась Россия. Для участия в разговоре приехали педагоги и наставники, специалисты и руководители Российского движения детей и молодежи, лидеры неформальных молодежных объединений, некоммерческих организаций и медиаспециалисты.

Фото: Полина Зиновьева

Для молодежи на форуме подготовлена образовательная и культурная программа, обсуждаются вопросы наставничества, добровольчества, волонтерства.