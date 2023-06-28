В Свердловской области осенью будет рассмотрен вопрос о компенсации услуг ЖКХ для педагогов и врачей малых территорий

Евгений Куйвашев ответил на вопрос о мерах поддержки молодых педагогов малых территорий. Фото: Полина Зиновьева

Дополнительные меры поддержки молодых педагогов и медицинских работников Среднего Урала, в частности, компенсация платы за услуги ЖКХ, будут рассмотрены осенью на заседаниях регионального Законодательного собрания. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время панельной сессии на молодежном форуме "УТРО", сообщает департамент информационной политики региона.

Во время общения губернатора с молодежью учитель из Артемовского Роман Пушкарев предложил Евгению Куйвашеву рассмотреть возможность введения компенсации платы за услуги ЖКХ для молодых специалистов, работающих в малых городах. По словам молодого педагога, такая мера поддержки уже хорошо зарекомендовала себя в сельской местности.

"Думаю, что в рамках формирования бюджета на следующий год будем рассматривать этот вопрос в Законодательном собрании. Он неоднократно поднимался не только по школьным педагогам, но и по работникам дошкольного образования, по медработникам — не только врачам, но и среднему медперсоналу. И мы понимаем, что это очень эффективная мера поддержки", — сказал глава региона.

Евгений Куйвашев также ознакомился с площадкой форума. Делегация молодежи из Свердловской области представила здесь результаты своей работы по треку "КультУралист". Он предполагает выработку плана продвижения наиболее актуальных брендов региона на 2024 год. Губернатор отметил важность работы в этом направлении, напомнив, что на Среднем Урале по инициативе Общественной палаты региона реализуется проект "Достояние Среднего Урала", который преследует цели продвижения знаковых объектов.

Форум молодежи "УТРО" — образовательная и коммуникативная площадка, которая объединяет социально активную молодежь. Его участники, молодые люди от 18 до 35 лет, черпают новые знания и компетенции, презентуют свои идеи и получают ресурсную поддержку на их реализацию. С 2013 года "УТРО" проводится под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Фото: Полина Зиновьева

Ранее "Областная газета" писала, что губернатор Евгений Куйвашев принимает участие в молодежном форуме "УТРО".