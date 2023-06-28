Темы дня

Общество
28 июня 2023, 19:42

В Екатеринбурге представили новую "капсулу времени"

  Андрей Осенков
Решение о том, что будет положено в новую капсулу примут екатеринбуржцы

Логотип 300-летия Екатеринбурга нанесли при журналистах. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге презентовали новую "капсулу времени", которая будет заложена взамен прежней 18 ноября 2023 года – в исторический день рождения города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"Новая капсула по своим масштабам практически идентична прежней – около 140 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в диаметре. А вот материал, из которого она изготовлена, уже не сталь, а более инновационный – сверхпрочный карбон, который не подвержен химическому воздействию и коррозии", – говорится в сообщении.

Решение о том, что будет положено в новую капсулу, примут екатеринбуржцы. На специальном сайте, посвященном событию, можно заполнить анкету со своими предложениями и оставить послание для будущих поколений. 

Прежняя "капсула времени" была заложена в Свердловске в честь 250-летия города в 1973 году. Горожане положили в неё письма, фотографии, кинопленки и аппаратуру для воспроизведения записей.

Старую капсулу вскроют в День города 18 августа. После её передадут в Музей истории Екатеринбурга.

"В музее всё это будут изучать и, возможно, будет подготовлена экспозиция, чтобы представить горожанам и гостям тот материал, который содержался в послании", – поделился сотрудник музея Александр Думчиков.

Ранее "Областная газета" писала, что Метрополитен Екатеринбурга предложил горожанам создать "капсулу времени" с письмами про метро будущего.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.06.2023, 20:32 / Общество
Медицинский и общественный центры будущего кампуса УрФУ сданы в эксплуатацию
28.06.2023, 19:42 / Общество
В Екатеринбурге представили новую "капсулу времени"
28.06.2023, 19:11 / Общество
В городской больнице Первоуральска после ремонта открылось гериатрическое отделение
28.06.2023, 19:04 / Экономика
Территория опережающего развития "Новоуральск" расширит свои границы
28.06.2023, 18:22 / Общество
По поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале будет учреждена премия губернатора в сфере молодежной политики