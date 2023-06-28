В Екатеринбурге представили новую "капсулу времени"

Логотип 300-летия Екатеринбурга нанесли при журналистах. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге презентовали новую "капсулу времени", которая будет заложена взамен прежней 18 ноября 2023 года – в исторический день рождения города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"Новая капсула по своим масштабам практически идентична прежней – около 140 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в диаметре. А вот материал, из которого она изготовлена, уже не сталь, а более инновационный – сверхпрочный карбон, который не подвержен химическому воздействию и коррозии", – говорится в сообщении.

Решение о том, что будет положено в новую капсулу, примут екатеринбуржцы. На специальном сайте, посвященном событию, можно заполнить анкету со своими предложениями и оставить послание для будущих поколений.

Прежняя "капсула времени" была заложена в Свердловске в честь 250-летия города в 1973 году. Горожане положили в неё письма, фотографии, кинопленки и аппаратуру для воспроизведения записей.

Старую капсулу вскроют в День города 18 августа. После её передадут в Музей истории Екатеринбурга.

"В музее всё это будут изучать и, возможно, будет подготовлена экспозиция, чтобы представить горожанам и гостям тот материал, который содержался в послании", – поделился сотрудник музея Александр Думчиков.

Ранее "Областная газета" писала, что Метрополитен Екатеринбурга предложил горожанам создать "капсулу времени" с письмами про метро будущего.