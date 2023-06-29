«Утренний» день на Южном Урале

Евгений Куйвашев и участники свердловской делегации активно общались не только на официальной площадке форума, но и за ее пределами. Фото: Полина Зиновьева

На прошедшем вчера в Миасском городском округе на Южном Урале форуме «Утро» губернатор Евгений КУЙВАШЕВ презентовал потенциал Свердловской области, а также обсудил с молодежью Среднего Урала программу поддержки студентов «Кампус» и новую премию в сфере молодежной политики.

В форуме принимают участие 500 молодых людей из 22 регионов России, а также педагоги и наставники из 30 регионов РФ, гости из ДНР и ЛНР, Казахстана и Беларуси.

Традиционно в числе вопросов, которые волнуют молодежь, – поддержка студентов. На встрече с делегацией Свердловской области Евгений Куйвашев назвал это направление одним из приоритетов областных властей, напомнив, что уже с 1 сентября импульс эта работа получит благодаря реализации программы поддержки студенчества «Кампус».

Губернатор рассказал, что «Кампус» подразумевает стипендиальную программу, которая пока касается только отличников, обучающихся по приоритетным для региона специальностям. Планируется и скидочная программа – в партнерстве с торговыми сетями, фитнес-центрами, заведениями общепита и т. д.

Также глава региона поддержал инициативу об учреждении премии губернатора Свердловской области в сфере молодежной политики. Этот вопрос будет проработан областными властями.

Помимо участия в форуме «Утро», целью визита Евгения Куйвашева в Миасс было знакомство с опытом его проведения. В будущем году форум примет Свердловская область.

Репортаж с форума читайте в ближайшем номере «ОГ»