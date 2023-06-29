Обещали – сделали

Областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов (слева), первый заместитель генерального директора АО «ГАЗЭКС» Игорь Логинов (в центре) и глава Краснотурьинска Александр Устинов запускают газовую сеть. Фото: Газета «Заря Урала»

Вчера в Краснотурьинске министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ торжественно ввел в эксплуатацию новые инфраструктурные объекты, построенные в рамках программы социальной газификации, объявленной Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Работы по догазификации жилых домов проведены по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. Это позволит обеспечить голубым топливом более тысячи домовладений в районах Суходойка и ТЭЦ, поселках Рудничный и Воронцовка.

Вопрос газификации частных домов в Краснотурьинске в 2021 году подняла пенсионерка из поселка ТЭЦ Светлана Култыгина на «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным. Женщина пожаловалась, что дрова стали слишком дорогие, а большие газовые баллоны запретили ставить по федеральному закону. Газ крайне необходим жителям, заявила она.

– Если магистральный газопровод есть поблизости, к вашему участку должна быть бесплатно подведена труба, – ответил Владимир Путин. – На самом участке – отдельная тема, связанная с тем, что нужно обу­страивать это газовое хозяйство здесь. Давайте мы изучим повнимательнее ситуацию.

Тогда же губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в соц­сетях подтвердил, что проблема газификации действительно актуальна для региона области и дал поручение областному МинЖКХ включить проект строительства газовых сетей в Краснотурьинске в число первоочередных. В свою очередь, специалисты МинЖКХ совместно с главой Краснотурьинска Александром Устиновым проинформировали жительницу, что проектно-сметная документация на строительство газопровода высокого давления уже готовится, строительные работы начнутся в 2022 году, а в 2023-м частные домовладения можно будет подключать к газу.

Благоустройству – поддержка государства В Краснотурьинске Николай Смирнов также проверил, как идет благоустройство Тихомировского парка в рамках госпрограммы формирования комфортной городской среды. Проект реализуется поэтапно с 2021 года, его стоимость – более 90 млн рублей. На территории уже обустроены пешеходные дорожки, смонтировано наружное освещение, выполнено озеленение. Сейчас в парке устанавливают малые архитектурные зоны, доделывают игровые и спортивные площадки, а также читальную зону. За летний сезон в парке установят световые арки и сцену. Кроме того, глава МинЖКХ оценил благоустройство акватории реки Турья. Этот проект выиграл Всероссийский конкурс проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях и получил федеральный грант. Его общая стоимость – 160 млн рублей. На территории создаются восемь функциональных зон для жителей разных возрастов и устанавливаются арт-объекты. К осени работы планируется завершить.

Как выяснилось, газовые сети в муниципалитете проложили в указанные сроки. Их общая протяженность составила более 20 километров, а стоимость – свыше 50 млн рублей (это средства регионального бюджета, газовых компаний и муниципалитета). В результате возможность подключиться к газу получили более тысячи домовладений по улицам Надеждинская, 2-я Надеждинская, Крупской, Степана Разина, Энергетиков и Тургенева, где проживает Светлана Култыгина.

– Уже сейчас от многих домовладений поступили заявки и началось подключение, – сказал на церемонии пуска газа Николай Смирнов. – Уверен, к началу отопительного сезона большинство жителей частного сектора будут проживать в более комфортных условиях.

Николай Смирнов также отметил, что Краснотурьинск сегодня единственный город на севере региона, где построено такое количество газовых сетей с момента действия программы социальной догазификации.