Наследники Гиппократа

Алексей Шмыков вручил дипломы 11 выпускникам УГМУ, чьи успехи в учебе отмечены стипендиями Президента, Правительства РФ и губернатора Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Дворце молодежи прошел торжественный выпуск врачей и провизоров Уральского государственного медуниверситета (УГМУ). Дипломы получили 753 выпускника, из которых более 120 закончили вуз с отличием. Молодых специалистов поздравил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

— Верность принципам гуманизма отечественной медицины, профессионализм, готовность к формированию нравственных ценностей будущих врачей – это фундамент, на котором развивается сейчас университет. Вуз сохраняет лучшие традиции российского медицинского образования и следует современным мировым тенденциям образовательной и научной деятельности. «Вклад университета и выпускников в будущее здравоохранения Свердловской области и сохранение здоровья уральцев трудно переоценить», — сказал Алексей Шмыков.

Первый заместитель губернатора вручил дипломы 11 выпускникам УГМУ, чьи успехи в учебе отмечены стипендиями Президента, Правительства РФ и губернатора Свердловской области.

В их числе будущий невролог, стипендиат Президента РФ и губернатора Свердловской области Анна Городничева. По словам девушки, она продолжит семейную династию:

— У меня есть родственники-врачи по материнской и отцовской линиям, они стали для меня таким вдохновляющим фактором. Также со школы я хотела стать врачом. После выпускного планирую поступать в ординатуру по специальности неврология, еще два года обучения меня ждет, а дальше планируют работать в Екатеринбурге, где родилась и выросла, — рассказала Анна.

А вот эпидемиолог, стипендиат правительства РФ и губернатора Свердловской области Наталья Бронских после выпускного поедет в Кушву, где будет работать по договору целевого обучения с Роспотребнадзором.

— Эпидемиолог берет ответственность как за жизнь отдельного человека, так и за здоровье всей нации. Это и вдохновляет меня. Профессией я заинтересовалась еще в девятом классе – всегда хотела помогать людям. Чувствую большую гордость, что получила диплом из рук первого замгубернатора, — подеялась впечатлениями с «ОГ» Наталья Бронских.

После вручения дипломов в торжественной обстановке выпускники принесли Клятву врача.

— Сейчас замечательное время, когда каждому из вас будет предоставлена уникальная возможность реализовать себя не только в классической клинической медицине. Сегодня Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет огромное внимание высшему образованию – чтобы молодые люди могли реализовать свои амбиции и свои планы здесь, в России. У нас в университете созданы молодёжные научные лаборатории, научно-технологические центры по лидерству в приоритетных областях медицины. И я радуюсь за то, что вы придёте в такие медицинские организации, где есть современное медицинское оборудование и реализуются новые технологии. Впереди у каждого из вас блестящее будущее, — поздравила выпускников ректор УГМУ Ольга Ковтун.