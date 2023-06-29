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Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин:

«Президент нашей страны Владимир Путин инициировал национальный проект «Производительность труда» в 2018 году. Его цель – обеспечить устойчивый экономический рост, создать современные рабочие места через повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к концу 2024 года. Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область включилась в проект одной из первых в 2019 году. Сегодня участниками нацпроекта стали уже 198 предприятий, создано 142 образца-потока, на которых внедрены инструменты бережливого производства. Экономический эффект на них составил свыше 3 миллиардов рублей. Многие предприятия, видя этот результат, самостоятельно продолжают оптимизировать производственные процессы и на других участках. Особые успехи демонстрируют те предприятия, где сотрудники максимально вовлечены.

Плюсы национального проекта по производительности труда очевидны. Оптимизация технологических переделов позволяет снижать себестоимость. Кроме того, бережливый подход к производству особенно важен при дефиците рабочих рук. Повышается производительность труда, таким образом, частично закрывается потребность в дополнительных сотрудниках.

В настоящее время в проекте участвуют промышленные предприятия, а также сельскохозяйственные, транспортные компании, строительные, сферы торговли. Кроме бесплатного обучения управленческого состава и сотрудников предприятий и консультаций по формированию системы бережливого производства, участники нацпроекта получают доступ к целому ряду преференций, в том числе льготным займам Фонда развития промышленности.

Для нас крайне важной задачей является сохранение темпов развития Свердловской области, в том числе через внедрение бережливого производства на максимальном количестве предприятий. Напомню, что участвовать в национальном проекте могут только предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей. Для того, чтобы воспользоваться инструментом, когда при минимуме затрат предприятие получает серьезную отдачу, смогли и другие перспективные компании, в Свердловской области в этом году стартовал региональный проект. Решением губернатора Евгения Куйвашева выделено 20 миллионов рублей для реализации проекта на десяти пилотных предприятиях с меньшим объемом выручки».