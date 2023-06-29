Регион расширяет возможности

Свердловская область, благодаря поддержке Евгения Куйвашева, включилась в реализацию нацпроекта «Производительность труда» одной из первых, в 2019 году. Фото: све.рф

Национальный проект «Производительность труда» – в центре внимания руководства Свердловской области. В регионе реализуется целевая программа, позволяющая расширить число его участников. Идет планомерная работа по насыщению рынка высококвалифицированными кадрами в рамках проекта «Профессионалитет». Налажено конструктивное сотрудничество в данной сфере с предприятиями региона.

Реализация приоритетного регионального проекта по повышению производительности труда направлена на то, чтобы господдержкой могло воспользоваться большее число предприятий. Для этого, в частности, в нем скорректирован в сторону уменьшения критерий минимального объема выручки, позволяющий претендовать на ее получение, составляющий 400 млн рублей.

Благодаря проекту десять предприятий региона, которые не смогли войти в нацпроект, получили по решению губернатора Евгения Куйвашева из областного бюджета более 20 миллионов рублей для внедрения инструментов бережливого производства. Оптимизировать процессы перспективным компаниям помогут специалисты Регионального центра компетенций, оператора проекта.

– Ожидаемый эффект от этих мер – рост производительности, прибыли, увеличение налогооблагаемой базы и дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней, – говорит министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Всего сегодня в регионе более 200 предприятий с выручкой менее 400 миллионов рублей, которые имеют потенциал для увеличения производительности и прибыльности.

Вопросы, связанные с реализацией национального проекта «Производительность труда», решаются в сотрудничестве с руководством работающих в регионе предприятий. В частности, на минувшей неделе губернатор Евгений Куйвашев обсудил эту тему на встрече с генеральным директором ООО «УК УЗХМ» – управляющей организации ПАО «Уралхиммаш» Тамарой Кобаладзе. Было отмечено, что благодаря участию в проекте в процесс трансформации завода вовлечен каждый сотрудник предприятия, и это весьма ощутимо влияет на экономические показатели производства.

Приоритетным в работе правительства Свердловской области является и вопрос подготовки рабочих кадров для промышленных предприятий. В плане профориентационной деятельности регион по праву является одним из лидеров в стране. С 2022 года в российских регионах, в том числе в Свердловской области, реализуется федеральный проект «Профессионалитет». С его помощью студенты колледжей в сжатые сроки осваивают самые востребованные профессии и получают гарантированное место работы. Заказчиками рабочих кадров выступают крупнейшие предприятия региона. Сегодня в области действуют 4 кластера: три в металлургической отрасли и один в машиностроительной. В марте этого года сформирован пятый – строительный. Всего до конца года их должно стать восемь. Добавится один по направлению «Педагогика» и два по направлению «Туризм и сфера услуг». Насыщение рынка труда высококлассными специалистами помогает в числе прочего решать задачи национального проекта «Производительность труда».

Инновационная образовательная программа в рамках проекта «Профессионалитет» предполагает участие работодателей в качестве наставников и гарантированное трудоустройство. В кластерах, объединяющих 57 колледжей и техникумов, будут проходить обучение специалисты для отраслей металлургии, машиностроения, строительства, педагогики, сферы туризма и услуг. Таким образом, уже через два года на предприятия области придут работать более 4 тысяч молодых специалистов. Учебные пространства превратились в роботизированные участки с современными цифровыми лабораториями, соответствующие требованиям реального производства. Образовательная программа – это практическая подготовка специалиста под запрос конкретного предприятия.