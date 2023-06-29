Темы дня

Общество
29 июня 2023, 09:43

Кадры решают

Свердловские власти уделяют повышенное внимание вопросам трудоустройства. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские власти уделяют повышенное внимание вопросам трудоустройства. Фото: Павел Ворожцов

В последнюю декаду июня в регионах страны прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В Свердловской области ее организовал региональный департамент по труду и занятости населения.  Руководство региона уделяет большое значение содействию обеспечению уральских предприятий квалифицированными кадрами. В том числе – как важному фактору обеспечения высокой производительности труда. 

На Среднем Урале была открыта 41 площадка ярмарки, самые крупные – в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске. Ярмарка собрала более 12 тысяч уральцев, объединив потенциальных работников и работодателей – от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Вакансии были предложены в областях ОПК, машиностроении, металлургии и других. 

– Такие массовые мероприятия наиболее эффективны: в рамках одного пространства могут встретиться большой круг разных направлений деятельности работодателей и соискатели, – сказала заместитель министра труда и социальной зашиты Российской Федерации Елена Мухтиярова.

Организатором ярмарки выступил департамент по труду и занятости населения Свердловской области.  Его руководитель Дмитрий Антонов отмечает значительный вклад региона в подготовку кадров для приоритетных отраслей промышленности.  Ведь в этом – залог успешной работы предприятий, обеспечения высокой производительности труда. Он напоминает что, в частности, наш регион занимает первое место среди регионов РФ по обеспечению кадрами предприятий ОПК. 

– Этот результат не случаен – органами исполнительной власти региона проделана масштабная комплексная работа по обеспечению кадрами промышленные предприятия Среднего Урала. Специалисты службы занятости сегодня выс­тупают не только посредниками между соискателями и работодателями, но и экспертами рынка труда: помогают в разработке профессиональных и карьерных планов. Проактивный и клиентоориентированный подход как к соискателям, так и работодателям Свердловской области, проработка траектории поиска работы для соискателей от профориентации до трудоустройства на новое рабочее место позволили успешно провести подбор персонала для промышленных предприятий области и занять лидирующее место в рейтинге регионов Российской Федерации, – подчеркивает Дмитрий Антонов. 

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.06.2023, 09:45 / Общество
Первые открытки в серии "С наилучшими пожеланиями из Свердловской области!" выпущены в обращение
28.06.2023, 20:32 / Общество
Медицинский и общественный центры будущего кампуса УрФУ сданы в эксплуатацию
28.06.2023, 19:42 / Общество
В Екатеринбурге представили новую "капсулу времени"
28.06.2023, 19:11 / Общество
В городской больнице Первоуральска после ремонта открылось гериатрическое отделение
28.06.2023, 18:22 / Общество
По поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале будет учреждена премия губернатора в сфере молодежной политики