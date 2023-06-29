Кадры решают

Свердловские власти уделяют повышенное внимание вопросам трудоустройства. Фото: Павел Ворожцов

В последнюю декаду июня в регионах страны прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В Свердловской области ее организовал региональный департамент по труду и занятости населения. Руководство региона уделяет большое значение содействию обеспечению уральских предприятий квалифицированными кадрами. В том числе – как важному фактору обеспечения высокой производительности труда.

На Среднем Урале была открыта 41 площадка ярмарки, самые крупные – в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске. Ярмарка собрала более 12 тысяч уральцев, объединив потенциальных работников и работодателей – от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Вакансии были предложены в областях ОПК, машиностроении, металлургии и других.

– Такие массовые мероприятия наиболее эффективны: в рамках одного пространства могут встретиться большой круг разных направлений деятельности работодателей и соискатели, – сказала заместитель министра труда и социальной зашиты Российской Федерации Елена Мухтиярова.

Организатором ярмарки выступил департамент по труду и занятости населения Свердловской области. Его руководитель Дмитрий Антонов отмечает значительный вклад региона в подготовку кадров для приоритетных отраслей промышленности. Ведь в этом – залог успешной работы предприятий, обеспечения высокой производительности труда. Он напоминает что, в частности, наш регион занимает первое место среди регионов РФ по обеспечению кадрами предприятий ОПК.

– Этот результат не случаен – органами исполнительной власти региона проделана масштабная комплексная работа по обеспечению кадрами промышленные предприятия Среднего Урала. Специалисты службы занятости сегодня выс­тупают не только посредниками между соискателями и работодателями, но и экспертами рынка труда: помогают в разработке профессиональных и карьерных планов. Проактивный и клиентоориентированный подход как к соискателям, так и работодателям Свердловской области, проработка траектории поиска работы для соискателей от профориентации до трудоустройства на новое рабочее место позволили успешно провести подбор персонала для промышленных предприятий области и занять лидирующее место в рейтинге регионов Российской Федерации, – подчеркивает Дмитрий Антонов.