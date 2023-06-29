После Фестиваля – Игры дружбы

Евгений Куйвашев(второй слева) предложил Александру Попову(второй справа) провести в Екатеринбурге под своей эгидой комплексные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.Фото: Департамент Информационной Политики Свердловской Области

Свердловская область будет подавать заявку на включение в число площадок, на которых пройдут Всемирные игры дружбы, инициированные Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Об этом заявил губернатор Евгений КУЙВАШЕВ на рабочей встрече с прославленным уроженцем Среднего Урала – четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию, членом совета при Президенте России по физической культуре и спорту Александром ПОПОВЫМ.

О решении главы государства провести в сентябре 2024 года Всемирные игры дружбы было объявлено в июне на полях Петербургского международного экономического форума. Основной площадкой проведения этих комплексных международных соревнований станет Москва.

– Мы будем претендовать на право проведения этапов Всемирных игр дружбы, поэтому нам очень важно апробировать созданную в регионе инфраструктуру – по всем дисциплинам, где это возможно, – заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор предложил Александру Попову поддержать инициативу региона и провести под своей эгидой комплексные соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Кроме водных видов спорта, регион рассчитывает выступить в качестве площадки для проведения этапов Игр по легкой атлетике и дзюдо.

Высокая степень готовности Среднего Урала к проведению столь представительного турнира как Всемирные игры дружбы обусловлена созданием в регионе современной спортивной инфраструктуры, которая отвечает всем международным требованиям. Только в этом году в Екатеринбурге были пущены в строй Дворец водных видов спорта (который всеми, кто видел его, признается лучшим в мире), Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, легкоатлетический стадион «Калининец».

Александр Попов дал высокую оценку Дворцу водных видов спорта. «Мы [с президентом Федерации плавания Свердловской области Александром Серебренниковым] были во Дворце водных видов спорта. Там сейчас проходит областной кубок по плаванию. Заходили к прыгунам, [которые участвуют в чемпионате России по прыжкам в воду] – все довольны, все счастливы: воздуха столько, никогда не было таких условий», – отметил легендарный пловец.

В следующем году на базе Дворца водных видов спорта, как ожидается, пройдут и всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». Ранее они уже проводились в Екатеринбурге, но покинули город из-за отсутствия современного бассейна.