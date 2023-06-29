Первые открытки в серии "С наилучшими пожеланиями из Свердловской области!" выпущены в обращение

На открытке изображен летний ландшафт реки Синячихи, мельница-шатровка. Фото: пресс-служба макрорегиона Урал АО "Почта России"

В почтовое обращение вышли открытки, посвященные 45-летию Нижнесинячихинского музея-заповедника, обладателя статуса общественного признания "Достояние Среднего Урала". Это первые художественные почтовые карточки в серии "С наилучшими пожеланиями из Свердловской области!". Тираж — 1 000 экземпляров.

Как сообщает пресс-служба макрорегиона Урал АО "Почта России", на открытке изображен летний ландшафт реки Синячихи, мельница-шатровка Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им И. Д. Самойлова на высоком берегу и надпись: "С наилучшими пожеланиями из Свердловской области!". В основу легла работа фотохудожника Дарьи Балакиной "Отражение".

Открытка имеет знак почтовой оплаты литеру "В". Для отправки послания в любой российский регион дополнительных марок не требуется. Открытки можно приобрести в почтовых отделениях Екатеринбурга, Алапаевска, пос. Нижняя Синячиха.

"Карточка, посвященная Нижнесинячихинскому музею, получилась по-настоящему летней и красочной, рассказывающей о народном искусстве деревянного зодчества Урала, а также передающей поэтику уральской природы", — рассказал директор макрорегиона Урал АО "Почта России" Дмитрий Киселев.

Директор Нижнесинячихинского музея-заповедника Валентина Ращектаева уверена, что, увидев уникальное произведение народных зодчих — мельницу-шатровку — туристы отправятся в путешествие в Нижнюю Синячиху, чтобы открыть для себя красоту родной страны, ее богатую историю, уникальный сельский колорит и народную культуру.

Ранее "Областная газета" писала, что в почтовое обращение вышел штемпель к 300-летию Екатеринбурга.

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