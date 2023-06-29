По решению Евгения Куйвашева на реализацию проектов свердловчан направлена рекордная сумма субсидий

По словам Евгения Куйвашева, 66 миллионов рублей субсидий будут распределены на софинансирование проектов инициативного бюджетирования. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Победившие в конкурсе инициативного бюджетирования проекты уральцев получат в 2023 году рекордную поддержку из областного бюджета. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании областного правительства 29 июня принял решение о распределении средств на реализацию народных проектов.

"Мы распределим больше 66 миллионов рублей субсидий на софинансирование проектов инициативного бюджетирования. Эти проекты будут реализованы в 43 муниципальных образованиях", — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

В 2023 году на региональный конкурс поступили 125 заявок — это на 40% выше уровня 2022 года. Активность проявили жители 48 муниципальных образований. 17 территорий участвовали в конкурсе впервые. Комиссия выбрала в 43 муниципалитетах 86 проектов — они будут реализованы в этом году.

Общий объем финансирования составляет 145,5 млн рублей, 46% которых — средства регионального бюджета. Также 51,8 млн рублей будет выделено из местных бюджетов, еще 21 млн рублей будет направлен представителями бизнес-сообщества на условиях софинансирования. Согласно принципам инициативного бюджетирования, 4% суммы на реализацию проектов вкладывают сами жители населенных пунктов.

По данным министерства экономики и территориального развития Свердловской области, положительный эффект от реализации проектов ощутят на себе более миллиона жителей. Так, 53 проекта направлены на благоустройство общественных пространств, 9 — на информатизацию и создание виртуальных экспозиций в учреждениях культуры. 24 инициативы связаны с приобретением оборудования, программных средств и других товаров для развития дополнительного образования, в том числе для спортивных секций, музыкальных и художественных школ, детско-юношеских центров, центров творчества.

Проект "Инициативное бюджетирование" реализуется в регионе с 2017 года при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. За это время с участием средств областного бюджета было реализовано 169 инициативных проектов в 37 муниципальных образованиях. Все они направлены на решение наиболее важных для жителей вопросов социальной сферы.

Ранее "Областная газета" писала, что по поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале будет учреждена премия губернатора в сфере молодежной политики.