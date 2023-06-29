В Нижнем Тагиле откроется новое отделение Почты России по доставке пенсий

В новом отделении будут работать несколько операционных окон, что позволит избежать очередей. Фото: Борис Ярков

С 3 июля жители Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила смогут получать на руки пенсии и пособия в новом помещении Почты России. Отделение площадью более 120 квадратных метров разместилось в центре города рядом с остановками общественного транспорта по адресу проспект Ленина 40/23.

По словам начальника Нижнетагильского почтамта Натальи Погоржельской, работать будут несколько операционных окон, что позволит избежать очередей.

Порядок доставки пенсий и выплат на дом для тагильчан остается прежним, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Почтальоны продолжат доставлять пенсии на дом с понедельника по субботу в соответствии с графиком Социального фонда России. Если пенсионер в день прихода сотрудника почты будет отсутствовать дома, он сможет получить деньги в кассе почтового участка в любой рабочий день до конца выплатного периода или дождаться повторной доставки во второй половине месяца.

Напомним, новый порядок доставки выплат действует в России с 1 мая. Пенсию тем, кто получает ее с доставкой на дом, привозит сотрудник Почты России, раньше это могли делать сотрудники частных компаний.

Почта России создала в Свердловской области 19 новых участков по доставке пенсий и пособий на территориях, где раньше работали альтернативные организации. Всем пенсионерам в первый месяц нововведений при вручении пенсий сообщили дату доставки пенсии в следующем месяце. Одновременно пенсионеры могли подать заявление о смене способа получения денег, выбрав между доставкой на дом, получением в отделении Почты России или перечислением на счет.

Режим работы кассы Почты России по адресу г. Нижний Тагил, проспект Ленина 40/23: с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (343) 25-66-00 доб. 1004.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области началась модернизация 46 сельских отделений Почты России.

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