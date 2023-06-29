В управлении социальной политики № 25 Екатеринбурга пройдут служебные проверки после гибели ребенка

Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего. Фото: Павел Ворожцов

Министр социальной политики Свердловской области назначил служебную проверку в управлении социальной политики № 25 Екатеринбурга, сотрудники которого контролировали семью опекунов 6-летнего ребенка. Служебная проверка назначена после гибели мальчика. Специалисты оценят, не проводилась ли работа формально.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области, социальные работники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни ребенка в семье опекуна, что позволило долгое время скрывать факт гибели 6-летнего мальчика.

"Министром социальной политики Свердловской области назначена служебная проверка в управлении социальной политики № 25, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, и ряда других подведомственных структур. Будет дана оценка: не проводилась ли эта работа формально", — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, в понедельник, 26 июня, в Екатеринбурге начались поиски пропавшего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел из дома в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. 28 июня опекуна задержали по подозрению в причастности к исчезновению ребенка. Утром 29 июня стало известно, что мальчик найден мертвым. Смерть ребенка, по данным следствия, наступила несколько месяцев назад, а приемная мать скрывала этот факт от социальных работников.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего.