Свердловские врачи спасли и поставили на ноги пенсионера, сорвавшегося с крыши

Пострадавшего Сергея Бородина госпитализировали и прооперировали, несколько месяцев он находился под присмотром врачей в отделении паллиативной помощи. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи городской больницы Асбеста спасли 68-летнего мужчину, который весной 2022 года упал с крыши дачного домика и получил множественные переломы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Пострадавшего Сергея Бородина госпитализировали и прооперировали, несколько месяцев он находился под присмотром врачей в отделении паллиативной помощи. Уже через год благодаря лечению, реабилитации и поддержке специалистов мужчина снова встал на ноги.

"Я был поражен теплым отношением со стороны всего коллектива. Мне проводили лечение, массаж, физиопроцедуры, ухаживали, поддерживали морально. Говорили, что обязательно встану на ноги. В общем, вселяли надежду, хотя сам я в это не верил", — рассказал Сергей Бородин.

Как отметили в департаменте информационной политики, Сергей Бородин стал одним из первых пациентов паллиативного отделения для взрослых, открытого в городской больнице Асбеста год назад.

В отделении работают врач, 9 медсестер и 8 сотрудников младшего персонала, которым помогают студенты филиала Свердловского областного медицинского колледжа. Сейчас здесь круглые сутки оказывают помощь 20 пациентам из Асбеста, поселков Рефтинского и Малышева и других территорий. За год работы отделения из бюджета Свердловской области было направлено 2,2 миллиона рублей на приобретение медикаментов и расходных материалов.

"У нас уже получили помощь порядка 330 человек, самому молодому из которых 33 года, а самому старшему — 96 лет. Как правило, они имеют неизлечимые прогрессирующие заболевания, онкологические или сосудистые. Каждого мы обеспечиваем уходом и поддерживающей терапией, улучшая качество их жизни. Такие истории восстановления, как у Сергея Бородина, которого мы счастливы были увидеть в полном здравии, вдохновляют и мотивируют к дальнейшей работе", — рассказал заведующий паллиативным отделением медицинской помощи для взрослых городской больницы Асбеста Алексей Иванов.

Ранее "Областная газета" сообщала, что более 6 тысяч патологий легких выявили у свердловчан благодаря диспансеризации и современному оборудованию.

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