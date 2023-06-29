Для дистанционного электронного голосования в Свердловской области специально обучат наблюдателей

Вопрос об обучении наблюдателей обсудили участники круглого стола, состоявшегося в Общественной палате Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для проведения дистанционного электронного голосования в Свердловской области дополнительно обучат наблюдателей. Этот вопрос обсудили участники круглого стола, состоявшегося на базе региональной Общественной палаты. К процессу обучения планируют привлечь Ассоциацию "Независимый общественный мониторинг", сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Впервые у нас будет проводиться дистанционное электронное голосование в целом ряде территорий, не только на выборах Екатеринбургской городской думы. Отношение к дистанционному голосованию сейчас разное у разных категорий людей. От нас тоже будет зависеть степень успешности разъяснения новшества", — заявил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Процесс подготовки наблюдателей в Свердловской области уже стартовал на базе региональной Общественной палаты и созданного при ней Центра общественного наблюдения. Сейчас набирают добровольцев для наблюдения за выборами на традиционных участках. Стать наблюдателем может любой желающий, в том числе представители некоммерческих организаций и бизнес-сообществ.

Процесс наблюдения за дистанционным электронным голосованием будет отличаться.

"Нужно обладать знанием технической части, понимать технологию блокчейна. Одним словом, этому надо учиться, в этом надо разбираться. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" и Общественная палата РФ готовы помогать в этом вопросе", — сказал заместитель председателя свердловской Общественной палаты, член Общественной палаты РФ Владимир Винницкий.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Всего на территории Среднего Урала в единый день голосования 10 сентября пройдет 11 избирательных кампаний, по их итогам будут замещены 110 мандатов.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на заседании Избирательной комиссии Свердловской области принято постановление о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года.