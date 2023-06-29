В Свердловской области более 1,6 тысячи выпускников получили дипломы о профессиональном педагогическом образовании

389 выпускников завершили обучение с красными дипломами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Выпускники десятка уральских колледжей педагогического профиля получили дипломы. Профессию учитель освоили 1 658 молодых специалистов, 389 из них завершили обучение с красными дипломами, отмечает департамент информационной политики Свердловской области.

В новом учебном году свердловские школы, лицеи и гимназии пополнятся учителями начальных классов, специалистами дошкольного, дополнительного, музыкального образования, образования физической культуры и коррекционной педагогики.

"За время прохождения практики в детском саду я уже успела выработать свои собственные способы привлечения детского внимания. Например, как справиться с детским гулом и начать занятие — использовать игру в эхо. Так, я задаю какой-то звук для повторения, например, у: сначала за мной повторяют единицы, а остальные продолжают шуметь, но постепенно малыши начинают прислушиваться и повторять друг за другом. Таким образом, дети уже увлечены общим делом и их внимание уже можно легко переключить на занятие", — поделилась своими методами выпускница Свердловского областного педколлелджа Ирина Саканцева.

Девушка планирует работать в Екатеринбурге педагогом дополнительного образования по робототехнике и конструированию.

"Моя мама — учитель начальных классов. Я каждый день наблюдал за тем, как она готовится к урокам и как ответственно подходит к своей профессии. Поэтому, когда узнал, что в областном педагогическом колледже есть спортивные направления, не раздумывая пошел туда учиться. Во время практики в лицее на меня обратили внимание и предложили пройти собеседование. И вот я уже готовлюсь к встрече со своими первыми учениками в День знаний", — рассказал Макар Черемухин, окончивший колледж с красным дипломом.

По решению губернатора Евгения Куйвашева, для молодых учителей, впервые приступивших к работе, предусмотрена единовременная выплата из областного бюджета на обзаведение хозяйством. Учителям из сельских школ — по 50 тысяч рублей, педагоги городских школ получают по 35 тысяч рублей. Для назначения выплаты необходимо соблюсти два условия: молодой специалист должен трудоустроиться в год своего выпуска из учебного заведения и получения диплома, а трудовой договор со школой должен быть бессрочным или заключен на срок не менее 3 лет.

Привлечение к работе молодого педагогического состава является одним из приоритетных направлений национального проекта "Образование".

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в 10 раз выросло количество заявлений от абитуриентов в Уральский медуниверситет.