По поручению Евгения Куйвашева для фиксирования виновных в создании несанкционированных свалок установят 20 новых фотоловушек

С помощью 20 средств автоматической фотовидеофиксации будут отслеживать и фиксировать виновных в создании несанкционированных свалок. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По поручению губернатора Евгения Куйвашева министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области закупило 20 средств автоматической фотовидеофиксации, с помощью которых будут отслеживать и фиксировать виновных в создании несанкционированных свалок. Фотоловушки будут установлены в местах, где чаще всего фиксируются нарушения, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Внедрение системы фотовидеофиксации поможет выявлять нарушения в области охраны окружающей среды, выявлять факты сброса отходов с транспортных средств и привлекать к ответственности нарушителей.

"Данные средства фотовидеофиксации планируется протестировать в работе летом и осенью в этом году для последующего принятия решения о внедрении подобной практики на территории всего региона", — пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Фотоловушки имеют датчики движения, которые позволяют фиксировать номер машины мгновенно и отправлять фото нарушителей в минприроды региона. Данные с аппаратов передаются с помощью сотовой связи. Системы фиксации работают в широком диапазоне температур. Возможность подключения фотоловушек к сетям обеспечивает министерство цифрового развития и связи Свердловской области.

По данным прокуратуры Свердловской области, в 2022 году было выявлено более 1,6 тысячи нарушений в сфере обращения с отходами, к ответственности привлекли более 140 физических и юридических лиц. Размер штрафа зависит от вида транспортного средства и может составлять до 120 тысяч рублей.

Ликвидация несанкционированных свалок отвечает целям и задачам нацпроекта "Экология".

Ранее "Областная газета" рассказывала, что минприроды Свердловской области установит границы 140 особо охраняемых природных территорий.