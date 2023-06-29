Система "Лесопользование Свердловской области" выведет на цифровой уровень работу тысяч сотрудников лесной отрасли

Система помогает эффективнее управлять лесным комплексом области, чтобы выполнять задачи стратегии развития лесного фонда Свердловской области на период до 2035 года. Фото: Павел Ворожцов

Лесничие, арендаторы и представители органов власти проходят обучение по использованию информационной системы "Лесопользование Свердловской области", которая поможет ускорить и автоматизировать работу по учету лесов и представлению государственных услуг. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Сегодня мы, согласно федеральным тенденциям, заданным Правительством РФ, Рослесхозом и Минцифры РФ, стремимся максимально эффективно использовать имеющиеся в нашем распоряжении информационные ресурсы. Губернатор области Евгений Куйвашев поставил задачу активизировать работу по цифровой трансформации всех отраслей экономики, так как цифровизация является важнейшим фактором конкурентоспособности и повышения качества жизни в регионе. И министерство природных ресурсов и экологии одним из первых включилось в эту работу", — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Система "Лесопользование Свердловской области" хранит информацию о лесных участках, правоустанавливающих документах, актах лесных пожаров, актах лесопатологических обследований. Также благодаря системе автоматизируются технологические цепочки исполнения функций минприроды, носящих заявительный характер. Система уже прошла все тестовые испытания.

Использование информационной системы поможет в достижении целей нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

"Мы выбрали несколько пилотных лесопользователей, которые попробовали поработать в этой системе. Они внесли свои предложения по улучшению характеристик сервиса. Мы их учли. Сегодня система запущена в промышленную эксплуатацию, она доступна всем заинтересованным лицам. Ожидаем, что после обучения на таких семинарах лесопользователи начнут активно работать в новой системе", — рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Система помогает эффективнее управлять лесным комплексом области, чтобы выполнять задачи стратегии развития лесного фонда Свердловской области на период до 2035 года.

Ранее, "Областная газета" рассказывала, что свердловчан призывают использовать мобильное приложение "Берегите лес".