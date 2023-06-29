Евгений Куйвашев и Виктор Руденко договорились об укреплении сотрудничества Свердловской области и УрО РАН

Как отметил Виктор Руденко, научное сообщество готово к работе, направленной на развитие Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с председателем Уральского отделения Российской академии наук Виктором Руденко. В ходе встречи представители сторон договорились об укреплении сотрудничества Уро РАН и Среднего Урала, сообщает департамент информационной политики региона.

"У нас всегда были выстроены рабочие отношения с Уральским отделением Российской академии наук, много совместных проектов. Безусловно, мы понимаем, что сегодня без развития фундаментальной и прикладной науки наш инновационный и промышленный регион не может развиваться теми темпами, какими мы развиваемся и какими хотим развиваться. Во многом благодаря реализации совместных проектов Свердловская область является лидером по уровню научно-технологического развития", — сказал Евгений Куйвашев.

125 учреждений Свердловской области сегодня работают над научными исследованиями и разработками. 22 из них — научные организации УрО РАН. Как отметил Виктор Руденко, научное сообщество готово к работе, направленной на развитие Среднего Урала, а в Екатеринбурге сосредоточен огромный научный потенциал и большие возможности для решения непростых задач, в том числе по импортозамещению.

"Мы традиционно сотрудничаем с руководством Свердловской области. Когда мы работаем в условиях санкций, нужно изобретать, добывать, получать, внедрять в производство. И, я думаю, здесь у нас, у Свердловской области есть большой потенциал, мы готовы работать в интересах региона, в интересах нашей промышленности", — отметил председатель Уральского отделения Российской академии наук Виктор Руденко.

Напомним, в июне на площадках институтов Уро РАН главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову и губернатору Евгению Куйвашеву были представлены перспективные разработки, проекты создания перспективных материалов и технологий для водородной, возобновляемой и ядерной энергетики ученых из регионального отделения академии наук, УрФУ и Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).

Ранее "Областная газета" рассказывала, что Евгений Куйвашев и Александр Попов обсудили заявку на проведение на Среднем Урале этапов Всемирных игр дружбы.