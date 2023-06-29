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29 июня 2023, 20:10

Крупнейший производитель мороженого на Урале увеличил выпуск продукции в 1,5 раза благодаря господдержке

Мороженое

В перспективе хладокомбинат будет производить 50 тонн продукта в сутки. Фото: Павел Ворожцов

Хладокомбинат № 3 — крупнейший производитель мороженого в УрФО — провел масштабную реконструкцию компрессорного цеха. Инвестиционный проект получил статус приоритетного и реализован при поддержке губернатора Евгений Куйвашева, что помогло повысить качество и эффективность работы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу по поддержке промышленности, а также обеспечению продовольственной безопасности и развитию региональных брендов. В рамках приоритетного инвестпроекта правительство Свердловской области предоставило льготы по налогу на имущество и по налогу на прибыль организаций в рамках региональной компоненты. Сэкономленные средства предприятие инвестировало в модернизацию и расширение. Также видим эффект в росте заработной платы", — подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Объем инвестиций превысил 300 миллионов рублей. Работа над модернизацией началась в 2019 году. Тогда Хладокомбинат № 3 достиг максимума производственных мощностей. Недостаточная генерация холода в компрессорном цехе мешала обработать весь объем мороженого. Низкие температуры на фабрике нужны для закаливания мороженого в скороморозильной камере при −40°С.

Фото: Павел Ворожцов

"Новый цех обеспечивает наше предприятие самым главным — холодом. Именно он помогает охлаждать мороженое, закаливать его, хранить и отправлять потребителями в правильной кондиции. Мы практически построили компрессорный цех с нуля, установили абсолютно новое оборудование. До реализации проекта мы могли производить до 20 тонн мороженого в сутки. Сейчас, когда мощности еще в процессе наладки, мы производим порядка 38 тонн. В перспективе будем производить 50 тонн в сутки", — рассказала генеральный директор Хладокомбината № 3 Наталия Мерзлякова.

Сбыт мороженого увеличивается за счет экспортных поставок. На сегодняшний день фабрика поставляет мороженое в регионы России, страны Таможенного союза ЕАЭС, Китай, Монголию, Азербайджан и Казахстан. В планах — Вьетнам, Египет и Индия.

Фото: Павел Ворожцов

При содействии Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области компания приняла участие в национальном проекте "Повышение производительности труда". Это позволило увеличить эффективность работы уральской фабрики мороженого, в том числе за счет снижения затрат. Предприятию помогли выйти на крупные торговые площадки в формате онлайн, сегодня все жители Екатеринбурга могут заказать мороженое на дом.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что благодаря поддержанному Евгением Куйвашевым проекту свердловские предприятия повышают производительность труда.

Областная газета Свердловской области

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