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Общество
29 июня 2023, 20:45

Первые дипломы по специальности "Пожарная безопасность" получили выпускники Свердловского областного медицинского колледжа

Выпускники

Выпускники были награждены медалями, дипломами, грамотами, письмами губернатора, министерства здравоохранения Свердловской области и регионального главка МЧС России. Фото: Свердловский областной медицинский колледж

Первым выпускникам Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) вручили дипломы. В этом году 23 студента завершили обучение по специальности "Пожарная безопасность". Об этом сообщили в пресс-службе СОМК.

В 2019 году колледж начал обучать студентов спасательному делу. За это время студенты боролись с пандемией коронавируса, участвовали в гуманитарной миссии для военнослужащих, переселенцев и жителей освобожденных городов, ликвидировали последствия чрезвычайных ситуаций на территории региона, участвовали в подготовке областных соревнований по безопасности и в тактико-специальных учениях и провели "Уральские каникулы" для детей ДНР и ЛНР. 

Выпускники были награждены медалями, дипломами, грамотами, письмами регионального, областного и всероссийского значения.

Один из выпускников Дмитрий Чазов был награжден медалью Всероссийского студенческого корпуса спасателей "За участие в гуманитарной миссии", благодарственными письмами губернатора, министерства здравоохранения Свердловской области и регионального главка МЧС России.

Фото: Свердловский областной медицинский колледж

Дмитрий Бурмакин представлял Свердловский областной медколледж на Госсовете по делам молодежи при Президенте РФ. Выпускники Кирилл Чухарев и Ирина Красноперова (Титова) были удостоены чести носить медаль Всероссийского студенческого корпуса спасателей "За участие в гуманитарной миссии".

Отмечается, что многие ребята уже работают по специальности, а часть из них планируют поступать в вузы.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Свердловской области более 1,6 тысячи выпускников получили дипломы о профессиональном педагогическом образовании.

Областная газета Свердловской области

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