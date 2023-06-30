Беларусь технологий: электромобили Geely и самый большой в мире самосвал БелАЗ. Фото

Этот гигант может одновременно перевезти около 70 африканских слонов. Фото: Борис Ярков

Фотокорреспондент "Областной газеты" Борис Ярков находится в Белоруссии по приглашению посольства Республики Беларусь в России. С места событий он делится своими впечатлениями и наблюдениями. Поездка организована белорусским МИД в преддверии II Игр стран СНГ, которые в августе примет Минск.

В 50 километрах от Минска в городе Жодино находится самое известное белорусское предприятие — БелАЗ. Здесь производят уникальные карьерные самосвалы. Эта техника активно работает на Среднем Урале, например, на карьерах Ураласбеста и Качканарского ГОКа. Мне удалось подняться, в кабину самого большого в мире самосвала БелАЗ-75710, которая находится на высоте трехэтажного дома. Этот гигант может одновременно перевезти около 70 африканских слонов. А чтобы транспортировать этот самосвал до места назначения, требуется целый железнодорожный состав из 25 вагонов.

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

Каждый БелАЗ собирается в ручном режиме, а не на конвейере.

Фото: Борис Ярков

Самое большое в мире автомобильное колесо в несколько раз больше человека. Борис Ярков у колеса БелАЗ-75710.

Фото: Борис Ярков

Просто так подняться в кабину невозможно. Для этого нужно разрешение сотрудника завода.

Фото: Борис Ярков

А это подарок от БелАЗа — брелок для ключей.

Белорусское предприятие БЕЛИДЖИ выпускает китайские легковые автомобили Geely, которые стали популярны в последнее время и на Урале.

Фото: Борис Ярков

80% всех машин экспортируется в Россию. Только в прошлом году завод выпустил почти 25 тысяч автомобилей. На сборку одного автомобиля 35 рабочими в среднем требуется 12 минут.

Фото: Борис Ярков

В ближайшее время на заводе запустят в производство электромобили.

Фото: Борис Ярков

Перед отправкой машины потребителю она проходит обкатку на полигоне. Тест-драйв автомобиля удалось сделать и журналистам.

Полную версию путевых заметок Бориса Яркова из Республики Беларусь читайте в "Областной газете" на будущей неделе.