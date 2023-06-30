Как Беларусь примет спортсменов на Играх стран СНГ. Фото

В столице Белоруссии пройдут вторые Игры стран СНГ. Фото: Борис Ярков

Фотокорреспондент "Областной газеты" Борис Ярков находится в Белоруссии по приглашению посольства Республики Беларусь в России. С места событий он делится своими впечатлениями и наблюдениями. Поездка организована белорусским МИД в преддверии II Игр стран СНГ, которые в августе примет Минск.

В августе Екатеринбург и Минск примут крупные спортивные соревнования. В столице Белоруссии пройдут вторые Игры стран СНГ, а на Урале — Международный фестиваль университетского спорта.

По словам ректора Белорусского университета физической культуры Сергея Репкина, на Урал приедут около 100 спортсменов, которые выступят в 14 видах спорта. По его словам, медальных планов у белорусских спортсменов нет, главное собрать всех лучших атлетов для поездки в Екатеринбург.

Фото: Борис Ярков

Это "Минск-Арена", где состоится открытие и закрытие Игр стран СНГ. А сегодня здесь тренировалась сборная Белоруссии по хоккею.

Фото: Борис Ярков

На стадионе "Динамо" в Минске состоятся легкоатлетические соревнования.

Бассейн Белорусского университета физкультуры, конечно же, достоин принимать соревнования самого высокого уровня, но по масштабу и оснащенности, признаться, уступает Дворцу водных видов спорта в Екатеринбурге.

Фото: Борис Ярков

Полную версию путевых заметок Бориса Яркова из Республики Беларусь читайте в "Областной газете" на будущей неделе.