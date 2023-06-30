66 миллионов рублей инициативным свердловчанам

Один из проектов инициативного бюджетирования, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым, – гончарная мастерская в центре народных промыслов в Верхотурье. На фото: Евгений Куйвашев посещает этот центр в январе текущего года. Фото: Полина Зиновьева

«Мы распределим больше 66 миллионов рублей субсидий на софинансирование проектов инициативного бюджетирования. Эти проекты будут реализованы в 43 муниципальных образованиях», – приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Активность проявили жители 48 муниципальных образований, из которых 17 участвовали в конкурсе впервые. Комиссия выбрала в 43 муниципалитетах 86 проектов – они будут реализованы в этом году.

Общий объем финасирования составляет 145,5 миллиона рублей, из которых, кроме областного бюджета, 51,8 миллиона рублей выделят муниципалитеты, 21 миллион рублей будет софинансировать бизнес, 4% суммы, согласно принципам инициативного бюджетирования, вкладывают сами жители.

53 проекта направлены на благоустройство общественных пространств, 9 – на информатизацию и создание виртуальных экспозиций в учреждениях культуры. 24 инициативы связаны с приобретением оборудования для спортивных секций, музыкальных и художественных школ, детско-юношеских цент­ров, центров творчества.