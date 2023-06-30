Нам мороженого не жалко

Дмитрий Ионин считает, что мороженое Хладокомбината № 3 может стать мощным брендом Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Вчера замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин посетил обновленный компрессорный цех Хладокомбината №3. Инвестиционный проект получил статус приоритетного и реализован при системной поддержке, инициированной губернатором Евгением Куйвашевым. Теперь предприятие будет выпускать в 1,5 раза больше продукции. Объём инвестиций в проект превысил 300 миллионов рублей.

«В рамках приоритетного инвестпроекта правительство Свердловской области предоставило льготы по налогу на имущество и по налогу на прибыль организаций в рамках региональной компоненты. Сэкономленные средства предприятие инвестировало в модернизацию и расширение. Также видим эффект в росте заработной платы», – сказал Дмитрий Ионин.

Модернизация цеха позволила увеличить экспорт свердловского мороженого в страны Таможенного союза ЕАЭС, Китай, Монголию, Азербайджан и Казахстан. В планах фабрики наладить поставки во Вьетнам, Египет и Индию.