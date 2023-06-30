С новым «УТРОМ», Свердловская область

Губернатор Евгений Куйвашев (стоит) положительно оценил предложения молодёжи и обещал учесть их при подготовке форума «УТРО»-2024. Фото: Полина Зиновьева

28 июня губернатор Евгений КУЙВАШЕВ работал на молодёжном форуме «УТРО». Глава региона ознакомился с работой тематических площадок и провел две встречи: официальную –со всеми участниками форума, и неформальную – со свердловской делегацией. Диалог вышел откровенный. Евгений Куйвашев сделал несколько важных заявлений: о поддержке студенчества, о дотациях молодым педагогам и врачам в малых городах, об учреждении губернаторской премии в области молодёжной политики. Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев на закрытии форума объявил, что в 2024 году принимающей стороной «УТРА» станет Свердловская область.

Молодёжный форум «УТРО» проходил с 24 по 28 июня. Специальные гости – полпред Президента в УрФО Владимир Якушев и губернаторы Евгений Куйвашев (Свердловская область), Алексей Текслер (Челябинская область) и Вадим Шумков (Курганская область) приезжают в завершающий день. На вечер запланированы подведение итогов работы форума и концерт популярной группы «Dobro». Пока же в белых шатрах, где участники разрабатывают идеи и стратегию их реализации по шести региональным тематическим трекам, кипит работа.

Губернаторы и полпред обходят площадки и знакомятся с разработками. Все шатры, как корабли, носят имена известных уральцев. Свердловский назван в честь писателя Владислава Крапивина, а трек нашего региона – «КульУралИст». Его руководитель – культуролог Георгий Цеплаков – рассказывает Евгению Куйвашеву и Владимиру Якушеву о сути образовательной программы: участники объединены в 6 команд по регионам. Задача – составить базу культурных брендов своей территории.

– Бренды разделены по историческим эпохам, а затем по институтам – культура, религия, музыка и так далее. Участники по нашей методике отобрали пять самых значимых для них и актуальных для 2024 года бренда. По итогам работы трека будут составлены дорожные карты по их продвижению в регионах, – рассказывает Георгий Цеплаков.

Евгений Куйвашев поддерживает и считает важным продвижение культурных брендов региона. В качестве примера он приводит объекты конкурса «Достояние Среднего Урала». В частности, Волчанский трамвай, ставший одним из победителей в прошлом году.

Обход завершен. Полпред и губернаторы входят в главный, самый большой шатер, где все участники форума «УТРО» собрались на панельную дискуссию. Молодые люди встречают гостей бурными аплодисментами: прямой контакт с руководителями регионов, что называется, «без галстуков» – возможность получить ответы на актуальные для них вопросы.

– На следующий год «УТРО» будет принимать Свердловская область. Очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, что хочется увидеть на форуме в 2024 году, в каком формате вы его представляете, – задает тон Владимир Якушев.

Раз так, то первый же вопрос, конечно, – свердловскому губернатору. Он касается тематических программ форума «УТРО» 2024 года. И здесь, и на прошедшей далее встрече Евгения Куйвашева с делегацией Среднего Урала поступают предложения по темам: поддержка традиционных семейных ценностей, обращение с бездомными животными, новаторство и инженерия. Глава региона обещает учесть все.

Полпред и губернаторы общаются с молодёжью почти полтора часа. Много вопросов о развитии территорий, большой блок – о поддержке молодых специалистов. Молодой учитель из Артёмовского Роман Пушкарёв предлагает Евгению Куйвашеву рассмотреть возможность введения компенсации оплаты ЖКХ для молодых специалистов, работающих в малых городах. Ипотека под низкий процент – хорошо, но и такая мера поддержки положительно зарекомендовала себя на селе, говорит он.

– Вы как в воду глядели, задавая этот вопрос. Он неоднократно поднимался не только по школьным педагогам, но и по работникам дошкольного образования, по медработникам. Мы понимаем, это очень эффективная мера поддержки. Мы его прорабатываем, и, думаю, в рамках формирования бюджета на следующий год рассмотрим в Законодательном Собрании, – отвечает Евгений Куйвашев.

Памятное фото свердловской делегации молодёжного форума «УТРО»-2023 с Евгением Куйвашевым (в центре) на фоне шатра «Владислав Крапивин» Фото: Полина Зиновьева

После панельной дискуссии губернатор возвращается в шатер имени Владислава Крапивина на встречу с делегацией своего региона. В нее вошли 70 человек: студенты, сотрудники образовательных учреждений, работники сферы молодёжной политики. Евгения Куйвашева, конечно, же спрашивают и о поддержке студентов. Первокурсник Уральского государственного педагогического университета Максим Крутихин задает «наболевший» вопрос: о возможности увеличения стипендий.

Евгений Куйвашев соглашается, размер выплат должен быть больше. Губернатор называет поддержку студентов приоритетным направлением, напомнив, что уже с 1 сентября начнет реализация программы «Кампус».

– «Кампус» подразумевает стипендиальную программу, которая пока касается только отличников, обучающихся по приоритетным для региона специальностям. Мы сделаем и скидочную программу – в партнёрстве с торговыми сетями, фитнес-центрами, заведениями общепита, кинотеатрами, – объясняет Евгений Куйвашев.

Прямое общение с губернатором – шанс продвинуть свою идею. Даниил Ключников из Екатеринбурга рассказывает Евгению Куйвашеву о проекте создания клуба безопасности «Родители спешат на помощь». Он направлен на повышение грамотности родителей в вопросах оказания первой помощи – ещё до прибытия скорой помощи. Глава региона идею оценивает положительно.

Елизавета Воробьева из Березовского предлагает учредить премию губернатора Свердловской области в сфере молодёжной политики. Губернатор отвечает кратко: «Договорились!»

Участники свердловской делегации долго не отпускают губернатора. Уже и вопросы закончились, но молодые люди просят ещё фото на память – причем, не только общее, но и индивидуальное. Беглого взгляда хватает, чтобы понять: встречей с главной региона ее участники остались довольны.