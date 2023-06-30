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Общество
30 июня 2023, 09:51

В Екатеринбурге в районе подстанции "Южной" произошло возгорание

Охранные зоны линий электропередачи 110 кВ

На территории охранных зон линий электропередачи находился мусор и незаконные постройки. Фото: пресс-служба "Россети Урал"

Сегодня утром в районе подстанции "Южная" возник пожар. Возгорание произошло вне территории центра питания, а в охранных зонах линий электропередачи 110 кВ. Там загорелся мусор и несанкционированные хозяйственные постройки.

Огонь вызвал короткое замыкание, были повреждены провода. Последствия для жителей Екатеринбурга были кратковременны и минимальны. Электроснабжение было автоматически переведено на резервные схемы. В настоящий момент отключенных клиентов нет. Об этом "Областной газете" сообщили в компании "Россети Урал".

После завершения работы сотрудниками МЧС специалисты "Россети Урал" начнут ремонт проводов на линиях электропередачи. Аварийно-восстановительные бригады находятся в полной готовности и обеспечены всеми необходимыми материалами. Работает специально созданная комиссия, которая совместно с представителями правоохранительных органов займется расследованием инцидента.

Отметим, что в апреле 2023 года энергетики выдали предписание компании ООО "Капитель", которой принадлежит строительный склад и незаконные постройки в охранных зонах линий электропередачи. Оно было проигнорировано. Несмотря на то, что любые постройки, склады и действия в охранных зонах ЛЭП запрещены действующим законодательством.

После сегодняшнего происшествия с повреждением энергообъектов компания "Россети Урал" намерена обращаться в правоохранительные органы. Юридическое лицо обязано будет возместить ущерб энергетикам.

Областная газета Свердловской области

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