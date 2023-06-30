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Общество
30 июня 2023, 09:49

Победителем чемпионата стал Екатеринбург

  Федерация прыжков в воду Российской Федерации
Главные звезды прыжков с трамплина: екатеринбурженка Кристина Ильиных (слева) и Елизавета Кузина из Московской области. Первая завоевала два золота, вторая – четыре. Одно из них девушки взяли в паре. Фото: Федерация прыжков в воду Российской Федерации

Главные звезды прыжков с трамплина: екатеринбурженка Кристина Ильиных (слева) и Елизавета Кузина из Московской области. Первая завоевала два золота, вторая – четыре. Одно из них девушки взяли в паре. Фото: Федерация прыжков в воду Российской Федерации

Вчера в Екатеринбурге завершился чемпионат России по прыжкам в воду. Это был первый турнир по этому виду спорта в уральской столице. Для Свердловской области он стал очень успешным – и в спортивном плане, и в организационном.

В Екатеринбурге выступили сильнейшие спортсмены России, в том числе: призеры Олимпийских игр Евгений Кузнецов и Александр Бондарь, многократные чемпионы Европы Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер…

Зрители увидели все виды прыжов в воду: с метрового трамплина, с трехметрового трамплина и с десятиметровой вышки. За шесть дней было разыграно 13 комплектов наград. 

Одной из главных звезд чемпионата стала екатеринбурженка Кристина Ильиных. 28-летняя спортсменка завоевала три медали: две золотых (на метровом трамплине и в синхронных прыжках с трехметрового) и одну бронзовую (на трехметровом).

Еще одну награду Свердловской области принесла Евгения Селезнева: она заняла третье место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Турнир проходил в только что сданном в эксплуатацию Дворце водных видов спорта. Для спортсооружения это был своеобразный стресс-тест, который он выдержал с честью. Знаменитый пловец, уроженец Свердловской области Александр Попов, побывавший на чемпионате, заявил, что он «реально поражен увиденным».

– Таких сооружений в мире вообще не так много. Даже если вспомнить наиболее крупные турниры последних лет, то большинство из них проходило в каких-то бассейнах-времянках. Здесь же предусмотрено абсолютно все.

За все время турнира не было зафиксировано ни одной организационной накладки.

Областная газета Свердловской области
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