Вся жизнь – борьба

Официально в программе международного Фестиваля – 14 видов спорта. Но по сути их 15: за определением «спортивная борьба» кроется сразу два похожих, но все-таки разных вида борьбы – греко-римская и вольная.
- А в чем разница?
В греко-римской борьбе нельзя использовать зацепы, подножки, подсечки и захваты ног руками. Также строго запрещены технические действия против суставов, болевые приемы, захват шеи двумя руками (более 5 секунд).
В вольной борьбе это разрешено. Более того: проход в ноги здесь – самое частое действие.
Еще одно различие – гендерное. Греко-римской борьбой по-прежнему занимаются только мужчины, а вот в вольной разрешено выступать и женщинам (в Екатеринбурге будет так же).
- Древняя и средневековая
Греко-римская борьба (она же классическая) – более старая. Как можно догадаться из названия, она родилась в Древней Греции и получила дальнейшее развитие в Древнем Риме. Современный вид греко-римская борьба приобрела во Франции в первой половине XIX века (поэтому ее долго – до середины прошлого столетия – называли французской). Знаменитые российские борцы начала ХХ века (включая легендарного Ивана Поддубного) были «французами».
Вольная борьба появилась в средние века. Прародиной ее считается графство Ланкашир (Великобритания). Но окончательно она сформировалась в США в конце XIX века. В нашей стране вольная борьба стала активно развиваться только после Великой Отечественной войны (первый чемпионат СССР прошел в 1945 году).
- Олимпиады – да, Универсиады – нет
Оба вида борьбы – старожилы Олимпиад. Греко-римская вошла в программу Игр в 1896 году, вольная – в 1904-м.
А вот на студенческих играх борьба – гость крайне редкий. На сегодняшний день прошло 30 летних Универсиад, а соревнования по борьбе проводились только на пяти из них (первый раз – в 1973 году, последний – в 2013-м).
Основные правила
- Поединок длится 6 минут (но с разной разбивкой на временные отрезки: у классиков – два периода по три минуты, у вольников – три периода по две минуты). Между периодами предусмотрен перерыв длительностью в 30 секунд.
- Соревнования проводятся на ковре, который представляет собой квадратный мат с длиной каждой стороны 12 метров. Сама борьба ведется в так называемой «области состязаний», которая представляет собой желтый круг диаметром 9 метров.
- Победа в поединке присуждается спортсмену, которому удалось прижать соперника лопатками к ковру (туше). Победа засчитывается также, если борец выигрывает по очкам. Очки спортсмены зарабатывают после успешно проведенных приемов или же за нарушения правил соперником.
- Если счет одинаковый, то судья назначает дополнительные минуты для определения более активного борца.
- Ногти спортсменов должны быть коротко пострижены, волосы на голове должны быть коротко пострижены или убраны назад, щетина на лице запрещена (допускается только зрелая борода).
- Спортсмены не должны выходить на бой вспотевшими. Борцы проводят поединки в трико красного или синего цвета. Цвет трико определяется жребием.
- На Среднем Урале
Успехи свердловчан в обоих видах борьбы – довольно скромные. Настоящей звездой можно назвать, по большому счету, только одного спортсмена – классика Гейдара Мамедалиева. В 2002 году он выиграл чемпионат мира, а в 2004-м стал серебряным призером Олимпиады в Афинах. Тренер Мамедалиева – Сергей Новаковский (кстати, президент Федерации спортивной борьбы Свердловской области) – дважды принимал участие в Олимпийских играх как судья (2012 и 2016).
Еще со Средним Уралом связана жизнь двух знаменитых борцов начала ХХ века – «Дяди Вани» Лебедева и Кристапа Вейланда-Шульца. Оба оказались на Урале после окончания спортивной карьеры, но оставили яркий след в истории нашего региона.
Иван Лебедев работал в спортобществе «Локомотив» тренером. Один из его учеников – Николай Саксонов – стал чемпионом мира и призером Олимпийских игр по тяжелой атлетике.
Кристап Вейланд-Шульц прожил на Урале более полувека. Работал директором цирков в Серове и Свердловске, был тренером. Во время Великой Отечественной передал свой чемпионский пояс в «Фонд обороны» на строительство танка, за что получил благодарность и телеграмму лично от Сталина.
Сейчас в Свердловской области спортивной борьбой занимаются около двух тысяч человек. Секции есть в девяти муниципалитетах: Алапаевске, Артемовском, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Красноуральске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Реже.
На Фестивале университетского спорта выступят два свердловских борца. Оба вольники, оба учатся в Уральском федеральном университете. Это Мария Тюмерекова (весовая категория – до 50 кг) и Славик Наниев (92 кг).
- Уступает только плаванию
Спортивная борьба – один из самых медалеемких видов Фестиваля университетского спорта: в ней будет разыграно 30 комплектов наград. Больше – только у пловцов (42 комплекта).