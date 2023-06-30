Вся жизнь – борьба

Бросок прогибом – один из самых эффектных приемов в борьбе. Фото: ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Официально в программе международного Фестиваля – 14 видов спорта. Но по сути их 15: за определением «спортивная борьба» кроется сразу два похожих, но все-таки разных вида борьбы – греко-римская и вольная.

А в чем разница?

В греко-римской борьбе нельзя использовать зацепы, подножки, подсечки и захваты ног руками. Также строго запрещены технические действия против суставов, болевые приемы, захват шеи двумя руками (более 5 секунд).

В вольной борьбе это разрешено. Более того: проход в ноги здесь – самое частое действие.

Еще одно различие – гендерное. Греко-римской борьбой по-прежнему занимаются только мужчины, а вот в вольной разрешено выступать и женщинам (в Екатеринбурге будет так же).

Древняя и средневековая

Греко-римская борьба (она же классическая) – более старая. Как можно догадаться из названия, она родилась в Древней Греции и получила дальнейшее развитие в Древнем Риме. Современный вид греко-римская борьба приобрела во Франции в первой половине XIX века (поэтому ее долго – до середины прошлого столетия – называли французской). Знаменитые российские борцы начала ХХ века (включая легендарного Ивана Поддубного) были «французами».

Вольная борьба появилась в средние века. Прародиной ее считается графство Ланкашир (Великобритания). Но окончательно она сформировалась в США в конце XIX века. В нашей стране вольная борьба стала активно развиваться только после Великой Отечественной войны (первый чемпионат СССР прошел в 1945 году).

Олимпиады – да, Универсиады – нет

Оба вида борьбы – старожилы Олимпиад. Греко-римская вошла в программу Игр в 1896 году, вольная – в 1904-м.

А вот на студенческих играх борьба – гость крайне редкий. На сегодняшний день прошло 30 летних Универсиад, а соревнования по борьбе проводились только на пяти из них (первый раз – в 1973 году, последний – в 2013-м).

Основные правила Поединок длится 6 минут (но с разной разбивкой на временные отрезки: у классиков – два периода по три минуты, у вольников – три периода по две минуты). Между периодами предусмотрен перерыв длительностью в 30 секунд.

Соревнования проводятся на ковре, который представляет собой квадратный мат с длиной каждой стороны 12 метров. Сама борьба ведется в так называемой «области состязаний», которая представляет собой желтый круг диаметром 9 метров.

Победа в поединке присуждается спортсмену, которому удалось прижать соперника лопатками к ковру (туше). Победа засчитывается также, если борец выигрывает по очкам. Очки спортсмены зарабатывают после успешно проведенных приемов или же за нарушения правил соперником.

Если счет одинаковый, то судья назначает дополнительные минуты для определения более активного борца.

Ногти спортсменов должны быть коротко пострижены, волосы на голове должны быть коротко пострижены или убраны назад, щетина на лице запрещена (допускается только зрелая борода).

Спортсмены не должны выходить на бой вспотевшими. Борцы проводят поединки в трико красного или синего цвета. Цвет трико определяется жребием.

На Среднем Урале

Успехи свердловчан в обоих видах борьбы – довольно скромные. Настоящей звездой можно назвать, по большому счету, только одного спортсмена – классика Гейдара Мамедалиева. В 2002 году он выиграл чемпионат мира, а в 2004-м стал серебряным призером Олимпиады в Афинах. Тренер Мамедалие­ва – Сергей Новаковский (кстати, президент Федерации спортивной борьбы Свердловской области) – дважды принимал участие в Олимпийских играх как судья (2012 и 2016).

Еще со Средним Уралом связана жизнь двух знаменитых борцов начала ХХ века – «Дяди Вани» Лебедева и Кристапа Вейланда-Шульца. Оба оказались на Урале после окончания спортивной карьеры, но оставили яркий след в истории нашего региона.

Иван Лебедев работал в спортобществе «Локомотив» тренером. Один из его учеников – Николай Саксонов – стал чемпионом мира и призером Олимпийских игр по тяжелой атлетике.

Кристап Вейланд-Шульц прожил на Урале более полувека. Работал директором цирков в Серове и Свердловске, был тренером. Во время Великой Отечественной передал свой чемпионский пояс в «Фонд обороны» на строительство танка, за что получил благодарность и телеграмму лично от Сталина.

Сейчас в Свердловской области спортивной борьбой занимаются около двух тысяч человек. Секции есть в девяти муниципалитетах: Алапаевске, Артемовском, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Красно­уральске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Реже.

На Фестивале университетского спорта выступят два свердловских борца. Оба вольники, оба учатся в Уральском федеральном университете. Это Мария Тюмерекова (весовая категория – до 50 кг) и Славик Наниев (92 кг).

Уступает только плаванию

Спортивная борьба – один из самых медалеемких видов Фестиваля университетского спорта: в ней будет разыграно 30 комплектов наград. Больше – только у пловцов (42 комплекта).