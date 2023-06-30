С подачи Ельцина

Соревнования по теннису в рамках международного Фестиваля университетского спорта будут проходить только на открытых площадках. Фото: ELEMENTS.ENVATO.COM

Большой теннис – один из самых популярных видов спорта по всему миру. Он включен как в программу Олимпийских игр, так и в программу Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

Большой теннис в его современном виде возник в Англии в конце XIX века. В Россию игра попала в начале ХХ столетия. В СССР она в целом была достаточно популярна, но какими-то сверх­успехами и массовостью похвастать не могла.

Стремительное развитие тенниса началось в 90-е годы ХХ века – когда этим видом спорта увлекся тогдашний президент России Борис Ельцин. Он начал развитие игры с увеличения количества кортов: за десять лет их число возросло с 200 до 2,5 тысячи. Также практически в 10 раз возросло количество турниров, причем их спектр охватывал все возрастные группы и уровни подготовки теннисистов.

Тогда же стали появляться серьезные результаты у российских теннисистов на международной арене. В 1996 году Евгений Кафельников первым из россиян выиграл турнир Большого шлема («Ролан Гаррос»), а через три года стал первой ракеткой мира. В 2000 году Марат Сафин победил на Открытом чемпионате США, а в 2002 году состоялось знаковое событие – мужская сборная России выиграла Кубок Дэвиса – самый почетный командный турнир в мире.

В 2004 году был первый успех и в женском разряде: 17-летняя Мария Шарапова, обыграв американку Серену Уильямс, стала чемпионкой «Уимблдона».

Правила игры В большой теннис играют на открытых и закрытых кортах стандартного размера: 24 метра в длину и 8 метров в ширину. Посередине корта располагается сетка, разделяющая площадку на две равные части, ее высота составляет 1 метр. Сами корты имеют различное покрытие, которое напрямую влияет на отскок мяча, стратегию и темп игры. Всего на официальных соревнованиях существует 4 типа покрытия: травяное, грунтовое, хард (твердое) и ковровое. Временных рамок теннисный матч не имеет. Счет ведется сначала по розыгрышам, потом по геймам, а затем по партиям (сетам). Выиграв четыре розыгрыша, теннисист забирает гейм, а выиграв шесть геймов – партию. Для выигрыша матча необходимо выиграть два из трех либо три из пяти сетов.

Теннис на Среднем Урале

В 2006 году в Свердловской области учредили «Кубок Ельцина», который через семнадцать лет получил статус всероссийского соревнования. Этот турнир проводится в двух возрастных категориях (дети до 15 лет и взрослые), а также во всех разрядах: одиночном, парном и смешанном.

В 2008 году на Среднем Урале сформировался один из крупнейших в России турниров среди любителей под названием «Любительский теннисный тур». В отличие от иных теннисных соревнований неофициальное первенство Уральского федерального округа имеет разделение на пять категорий, которые определяются по уровню игры спортсмена.

Отличительной особенностью любительского турнира на Урале является его масштабность. Ежегодно в турнире принимают участие около тысячи теннисистов.

Главные турниры Большой шлем Самые престижные теннисные турниры планеты – это четыре турнира так называемого Большого шлема: открытые чемпионаты Австралии, Франции («Ролан Гаррос»), Великобритании («Уимблдон») и США. Они отличаются мощной конкуренцией, высокими призовыми и повышенными рейтинговыми очками, которые можно заработать в результате победы. Большой шлем можно получить двумя способами – выиграть все четыре турнира за один сезон (в таком случае шлем будет называться «календарным») или же одержать победы в течение нескольких сезонов (тогда шлем будет считаться «карьерным»). За всю историю турниров Большого шлема в одиночном разряде завоеванием «календарного» могут похвастаться лишь 5 теннисистов, а «карьерным» – 18. Среди последних есть и одна россиянка – Мария Шарапова. Олимпийские игры В программу Олимпиад большой теннис входит с 1988 года. Тогда соревнования проводились в мужском и женском одиночном и парном разрядах. Смешанный разряд появился в программе Игр лишь в 2012 году. Последними российскими спортсменами, занявшими призовые места в одиночном разряде, были Карен Хачанов (серебряный призер 2020 года) и Мария Шарапова (серебряный призер 2012 года). В парном разряде в 2016 году золото завоевали Екатерина Макарова и Елена Веснина. Последняя Олимпиада стала очень удачной для российских теннисистов в смешанном разряде: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв принесли в копилку страны золото, а Елена Веснина и Аслан Карацев – серебро.

В сотне лучших в мире

Профессиональная подготовка теннисистов в Свердловской области проходит на базе спортивной школы №8 «Локомотив». Наиболее известной воспитанницей «Локомотива» является 21-летняя Камилла Рахимова.

Первых больших успехов она добилась в 2014 году, когда дебютировала на международных соревнованиях в старшей возрастной группе среди юниоров (U-18). С 2015 года спортсменка стала постоянным участником этих турниров. Параллельно Камилла показывала отличные результаты и на внутренней арене: например, в 2016 году она стала чемпионкой России в категории до 17 лет и завоевала серебро среди девушек до 19 лет.

С 2019 года Рахимова выступает во взрослом разряде WTA. На Открытом чемпионате США в 2021 году, где теннисистка впервые добралась до третьего круга турнира Большого шлема.

В прошлом году Камилла Рахимова смогла попасть в топ-100 мирового рейтинга, став 96-й ракеткой мира. Сейчас девушка занимает 65-е место, что является лучшим результатом в ее карьере. На последнем турнире большого шлема – «Роллан Гаррос-2023» Камилла дошла до третьего раунда, где проиграла второй ракетке мира – Арине Соболенко.