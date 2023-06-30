Самая спортивная семья области – Панкратовы

Бег – один из четырех элементов спортивной программы ГТО. Фото: МИНИСТЕРСТВО ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Верхней Пышме прошел областной Фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд. Победила семья ПАНКРАТОВЫХ из города-хозяина соревнований.

В Фестивале приняли участие девять семей из восьми муниципалитетов Свердловской области – Арамильского, Артемовского, Березовского, Туринского городских округов, Слободотуринского муниципального района, Богдановича, Первоуральска, а также из Верхней Пышмы, которую представляли сразу две команды: семья Панкратовых (которая год назад уже побеждала на областном фестивале ВФСК «ГТО») и семья Буньковых, занявшая в прошлый раз второе место.

Каждая семейная команда состояла из четырех человек: одного ребенка в возрасте от 8 до 11 лет (II-III возрастные ступени комплекса ГТО), двух родителей в возрасте 25-49 лет (IX-XIII возрастные ступени комплекса ГТО) и одного дедушки или одной бабушки в возрасте от 50 до 69 лет (XIV-XVII возрастные ступени комплекса ГТО).

Победители соревнований в отдельных номинациях Среди мальчиков – Лев Ворошилов (Березовский ГО). Среди девочек –Наталья Панкратова (ГО Верхняя Пышма). Среди пап – Иван Панкратов (ГО Верхняя Пышма). Среди мам – Ирина Парыгина (ГО Богданович). Среди дедушек – Александр Ворошилов (Березовский ГО). Среди бабушек – Любовь Гутникова (ГО Верхняя Пышма). Образовательная программа – семья Ворошиловых (Березовский ГО). Программа ГТО – семья Панкратовых (ГО Верхняя Пышма). «Эстафета ГТО» – семья Ворошиловых (Березовский ГО).

На церемонии открытия участников праздника поприветствовали руководитель Регионального оператора по реализации Комплекса ГТО, заместитель председателя Общественного совета Министерства физической культуры и спорта Свердловской области Алексей Терентьев и посол ГТО в Свердловской области, призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров, заслуженный мастер спорта России Елена Чепикова.

Участников фестиваля ждали спортивная часть комплекса ГТО (силовые нормативы, бег на короткие дистанции, стрельба из электронного оружия и плавание), а также образовательная программа и командное соревнование – эстафета .

По итогам всех видов программы чемпионом стала семья Панкратовых (ГО Верхняя Пышма) – второй год подряд. В борьбе за второе место семья Ворошиловых (Березовский ГО) сумела навязать конкуренцию прошлогодним серебряным призерам – представителям семьи Буньковых (ГО Верхняя Пышма). В итоге Ворошиловы закончили фестиваль вторыми, а Буньковы – третьими.

Победившая в региональном фестивале семья Панкратовых представит Свердловскую область на всероссийском финале, который состоится 23-28 августа в Санкт-Петербурге.