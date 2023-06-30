В минувшем сезоне Александр Перепёлкин часто работал на матчах «Уралочки» один – без главного тренера клуба Николая Карполя. Фото: Владимир Васильев.

Екатеринбургский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» начал готовиться к предстоящему сезону необычайно рано – уже в конце июня. Причина этого – крайне неудачное выступление команды в минувшем чемпионате России. «Такой результат вынуждает нас работать больше других», – заявил старший тренер клуба Александр ПЕРЕПЁЛКИН.

Прошлый сезон оказался для свердловчанок (25-кратных чемпионок страны!) худшим в истории: команда за год рухнула вниз сразу на 11 ступенек – со второго места на 13-е.

– Абсолютно не тот результат, который мы ждали, который хотели показать, – говорит капитан «Уралочки» Ксения Купряшкина (Смирнова). – В нынешнем сезоне планируем реабилитироваться и показать достойную игру, чтобы уже быть вверху турнирной таблицы. Большой плюс, что мы начинаем тренироваться рано.

На этой неделе волейболистки прошли медицинское обследование и сдали тесты. Было несколько втягивающих тренировок, а уже завтра, 1 июля, у команды начинается первый тренировочный сбор. Он по традиции пройдет на базе горнолыжного курорта «Гора Белая» под Нижним Тагилом и будет направлен на физическую подготовку команды.

– Там будет по три тренировки в день – это очень много, – говорит Ксения Купряшкина. – Но это хороший объем, чтобы и форму набрать, и с мячом контакт получить.

Старший тренер «Уралочки» Александр Перепёлкин, который пришел в команду в концовке прошлого чемпионата, на новый сезон возлагает большие надежды:

– Мы раньше всех в стране приступили к сборам. Считаю, что в нынешней ситуации это правильно. На «Горе Белой» – хорошие условия для занятий: зал, бассейн, наш климат уральский. Девочкам, которые пришли в команду, важно будет почувствовать силу Урала и дух Урала, пропитаться им.

Новичков в команде, кстати, необычно много. Если в прошлом году «Уралочку» в межсезонье покинули четыре волейболистки (три из которых были игроками стартового состава), а пришли только две, то теперь ситуация обратная. Ушли из команды всего две спортсменки: Алёна Кондрашова перебралась в калининградский «Локомотив», а Мария Воробьёва – в краснодарское «Динамо». На смену им пришли сразу шестеро: доигровщицы Ольга Зверева («Динамо», Краснодар) и Ольга Шашкина («Муром»), диагональные Елизавета Павлова («Липецк») и Анастасия Шупенева («Заречье»), а также связующая Ольга Хлебникова («Енисей») и либеро Амага Джиоева («Тулица»).

Первый турнир, в котором сыграет обновленная «Уралочка», – предварительный этап Кубка России. Он пройдет в сентябре. Чемпионат России стартует месяцем позже. Владимир Васильев