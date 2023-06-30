Объекты мирового уровня

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открылись медицинский и общественный центры будущего кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), который возводится по инициированному Президентом России Владимиром Путиным нацпроекту «Наука и университеты». Создание инфраструктуры кампуса мирового уровня – это ещё один шаг на пути к созданию в Свердловской области уникальной студенческой инфраструктуры и преобразованию Екатеринбурга в студенческую столицу России, о чём неоднократно заявлял губернатор Евгений Куйвашев.
Площадь медицинского центра превышает семь тысяч квадратных метров. В нем разместились клинико-диагностическая лаборатория, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, врачебные кабинеты, а также блок неотложной помощи инфекционного и травматологического профилей. Здесь есть все необходимое оборудование, в частности, в отделении лучевой диагностики установлен цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет делать снимки в разных плоскостях.
«Уровень оказания медицинской помощи, современные технологии, нововведения в университетской клинике, конечно, значительно выше, чем в обычной поликлинике», – рассказала главврач медсанчасти УрФУ Татьяна Найденова.
К тому же, по ее словам, университетская клиника отличаеся тем, что практическая медицина интегрируется в образовательный процесс, а инновационные разработки учёных УрФУ имеют короткую дорогу, чтобы прийти в практическую медицину.
В общественном центре общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров оборудованы 35 конференц-залов на 1100 мест, электронная библиотека, для мероприятий создан актовый зал на 255 мест. Также в центре находятся всесезонный манеж, кухня, столовая и административное ядро с пунктом безопасности и управления периметром всего кампуса.
«Объекты первой очереди кампуса УрФУ общей площадью около 300 тысяч квадратных метров полностью готовы. Общественный центр является первым учебным корпусом студенческого городка, где уже в сентябре начнутся занятия. Осенью в полном объёме начнёт функционировать и медицинский центр, где будут оказывать медпомощь студентам УрФУ и жителям района Новокольцовский. Введено в эксплуатацию тренировочное поле, до конца июня сдаются общежития на 8,5 тысячи мест. На втором этапе будут возведены 100 тысяч квадратных метров учебных площадей. На мой взгляд, это гигантский импульс для развития науки, УрФУ, чтобы Екатеринбург выполнял поставленную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым задачу стать студенческой столицей России», – отметил генеральный директор компании- генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
На втором этапе реализации проекта строительства кампуса будут возведены учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Сдать их в эксплуатацию планируется осенью 2025 года. Общая площадь объектов кампуса составит порядка 400 тысяч квадратных метров.