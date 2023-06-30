Объекты мирового уровня

Общественный центр площадью 35 тысяч кв. м – первый учебный корпус студенческого городка. К занятиям здесь студенты приступят уже в сентябре. А общая площадь всех возводимых объектов кампуса составит 400 тысяч кв. м. Фото: «Синара-Девелопмент»

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открылись медицинский и общественный центры будущего кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), который возводится по инициированному Президентом России Владимиром Путиным нацпроекту «Наука и университеты». Создание инфраструктуры кампуса мирового уровня – это ещё один шаг на пути к созданию в Свердловской области уникальной студенческой инфраструктуры и преобразованию Екатеринбурга в студенческую столицу России, о чём неоднократно заявлял губернатор Евгений Куйвашев.

Площадь медицинского цент­ра превышает семь тысяч квад­ратных метров. В нем разместились клинико-диагностическая лаборатория, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, врачебные кабинеты, а также блок неотложной помощи инфекционного и травматологического профилей. Здесь есть все необходимое оборудование, в частности, в отделении лучевой диаг­ностики установлен цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет делать снимки в разных плоскостях.

«Уровень оказания медицинской помощи, современные технологии, нововведения в университетской клинике, конечно, значительно выше, чем в обычной поликлинике», – рассказала главврач медсанчасти УрФУ Татьяна Найденова.

К тому же, по ее словам, университетская клиника отличаеся тем, что практическая медицина интегрируется в образовательный процесс, а инновационные разработки учёных УрФУ имеют короткую дорогу, чтобы прийти в практическую медицину.

В общественном центре общей площадью свыше 35 тысяч квадратных метров оборудованы 35 конференц-залов на 1100 мест, электронная библиотека, для мероприятий создан актовый зал на 255 мест. Также в центре находятся всесезонный манеж, кухня, столовая и административное ядро с пунктом безопасности и управления периметром всего кампуса.

«Объекты первой очереди кампуса УрФУ общей площадью около 300 тысяч квадратных мет­ров полностью готовы. Общественный центр является первым учебным корпусом студенческого городка, где уже в сентяб­ре начнутся занятия. Осенью в полном объёме начнёт функционировать и медицинский центр, где будут оказывать медпомощь студентам УрФУ и жителям района Новокольцовский. Введено в эксплуатацию тренировочное поле, до конца июня сдаются общежития на 8,5 тысячи мест. На втором этапе будут возведены 100 тысяч квад­ратных метров учебных площадей. На мой взгляд, это гигантский импульс для развития нау­ки, ­УрФУ, чтобы Екатеринбург выполнял поставленную губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым задачу стать студенческой столицей России», – отметил генеральный директор компании- генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

На втором этапе реализации проекта строительства кампуса будут возведены учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Сдать их в эксплуатацию планируется осенью 2025 года. Общая площадь объектов кампуса составит порядка 400 тысяч квадратных метров.