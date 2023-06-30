За пенсией – без очереди

Фото: Борис Ярков

С третьего июля жители Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила смогут получать на руки пенсии и пособия в новом помещении «Почты России» с кассой для выдачи пособий. Как сообщает областной департамент информационной политики, на участке площадью более 120 квадратных метров будут работать несколько операционных окон, что позволит избежать очередей.

Новое почтовое отделение откроется на проспекте Ленина, 40/23, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. Оно будет работать по будням с 10.00 до 16.00.

В остальном порядок доставки пенсий и выплат на дом для тагильчан останется прежним: почтальоны продолжат доставлять пенсии на дом с понедельника по субботу в соответствии с графиком Социального фонда России. Если пенсионера не окажется дома в день прихода сотрудника почты, он сможет получить деньги в кассе почтового участка в любой рабочий день до конца выплатного периода или дождаться повторной доставки уже во второй половине месяца.

Напомним, новый порядок доставки выплат действует в России с первого мая текущего года. Пенсию тем, кто получает ее с доставкой на дом, привозит сотрудник «Почты России». Раньше это делали сотрудники частных компаний.

В Свердловской области «Почта России» создала 19 новых участков по доставке пенсий и пособий на территориях, где работали альтернативные доставочные организации. Всем пенсионерам в первый месяц нововведений при вручении пенсий сообщили дату доставки пенсии в следующем месяце. Одновременно пенсионеры могли подать заявление о смене способа получения денег, выбрав между доставкой на дом, получением в отделении «Почты России» или перечислением на карточный счет.

Доставка в июле

Как сообщила «ОГ» руководитель направления по внешним коммуникациям Макрорегион Урал АО «Почта России» Анна Первушина, очередной доставочный период пенсий свердловчанам – с третьего по 24 июля 2023 года.

Куда обращаться

Дополнительную информацию по доставке пенсии можно получить по телефону 8 (343) 256-600 доб. 1004.