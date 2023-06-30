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Общество
30 июня 2023, 11:18

Уральский федеральный университет вошел в топ-3 популярных вузов среди российских абитуриентов

  Алексей Кунилов
В 2023 г. с начала приемной кампании абитуриенты уже подали в УрФУ 2,5 тыс. заявлений, в то время как год назад эта цифра составляла 2,1 тыс. Фото: Алексей Кунилов

В 2023 г. с начала приемной кампании абитуриенты уже подали в УрФУ 2,5 тыс. заявлений, в то время как год назад эта цифра составляла 2,1 тыс. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный университет вошел в тройку самых популярных вузов среди российских абитуриентов, согласно данным Минцифры. За первую неделю приемной кампании в России онлайн-сервисом госуслуг «Поступление в вуз онлайн» воспользовались 75 тыс. абитуриентов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Будущие студенты подали более 200 тыс. заявлений по различным направлениям, самые распространенные из них – лечебное дело, юриспруденция, педиатрия, стоматология и экономика, сообщается на официальном сайте вуза. 

«Электронная форма является сегодня самым популярным способом подачи документов, – рассказывает директор центра нового приема Уральского федерального университета Юлия Попова. – Это можно сделать через личный кабинет абитуриента на сайте УрФУ или через портал госуслуг. Также можно прий­ти лично или отправить документы почтой. По количеству поданных заявлений мы сейчас идем с опережением графика прошлого года – 2500 заявлений (год назад было 2100), из которых 900 подано через госуслуги – на 100 больше, чем год назад».

Напомним, прием документов в вузы стартовал 20 июня. Документы можно подать через сервис «Госуслуги» в пять разных высших учебных заведений, выбрав в каждом не более пяти направлений подготовки. 

На предстоящий учебный год УрФУ предлагает свыше 9,8 тыс. бюджетных мест. 

Областная газета Свердловской области
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