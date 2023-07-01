Гари — 400 лет. Новый туристический комплекс

Фото: Павел Ворожцов

Подарком гаринцам к 400-летию поселка стал туристический комплекс "Пристань Гари". Средства в размере 84 млн рублей на создание в Гарях современной инфраструктуры для туристов были выделены из областного бюджета по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Гаринская турбаза располагается на берегу реки Сосьвы. Это девять одноэтажных домиков разного уровня комфортности, административный корпус и баня-сауна. Все здания стоят на сваях и связаны между собой пешеходными дорожками, покрытыми палубной доской.

Фото: Павел Ворожцов

На турбазе предусмотрена зона отдыха, оборудована небольшая кухня с холодильником, кофе-машиной, посудой. Есть комната для хранения постельного белья и полотенец. Имеются стиральная и сушильная машины. Везде сделаны теплые полы, оборудован санузел.

Одновременно здесь могут разместиться 49 человек.

К комплексу сделали подъездную дорогу от Гарей и охраняемую стоянку для транспорта: машин, снегоходов, моторных лодок. Здесь можно пойти в лес с местными егерями, заказать катер, а речники покажут самые "рыбные" места и удобные спуски к воде для купания. Из пойманной рыбы при желании можно сварить уху на всю компанию. Зимой у туристов будет возможность арендовать снегоходы с нартами, печки-буржуйки, палатки. В межсезонье базу планируют использовать как гостиницу.

Отметим, что база начала принимать туристов в мае этого года.

До турбазы в Гарях можно добраться на машине от Екатеринбурга через Серов и Сосьву. Расстояние — 480 км.

Ранее корреспондент "Областной газеты" побывала в поселке и посмотрела, как идет подготовка к туристическому сезону.