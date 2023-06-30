Проекты свердловчан вошли в топ-10 третьего форума "Сильные идеи для нового времени"

Пилотный проект по производству дронов планируется запустить на базе Уральского политехнического колледжа в Технопарке "Университетский". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В десятку лучших идей в рамках третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" вошли два проекта Свердловской области. Инициативы уральцев представлены Президенту России Владимиру Путину.

Проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов, в ходе пленарного заседания Владимиру Путину презентовали директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, специальный представитель Президента по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллективов каждого предприятия и, конечно, молодых творческих, научных, бизнес-команд, всех инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала", — приветствовал участников форума Владимир Путин.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин отметил особый успех Свердловской области в этом форуме. По его словам, регион традиционно входит в число победителей форума "Сильные идеи".

"И впервые в истории форума сразу два проекта из одного региона признаны лучшими в стране. Отбор был очень серьезным, всего на конкурс было подано 23 тысячи заявок. Напомним, в этом году впервые принято решение оказать финансовую поддержку участникам форума. 10 финалистов получат по 5 миллионов рублей", — рассказал Дмитрий Ионин.

Так, в числе победителей проект Надежды Шимовой "Фабрика". Он направлен на использование инфраструктуры техникумов для производства критичной для страны продукции. Суть идеи состоит в организации учебно-производственного процесса с привлечением студентов к изготовлению дронов, которые смогут садиться на провода ЛЭП, заряжаться от них и выполнять диагностику, техобслуживание и ремонт. Пилотный проект по производству дронов планируется запустить на базе Уральского политехнического колледжа в Технопарке "Университетский". Уже в четвертом квартале текущего года планируется выйти на объем производства до 100 дронов в месяц.

Второй проект-победитель Дмитрия Масленникова предполагает выпуск адаптированных автомобилей для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Владельцы смогут использовать эти автомобили в качестве такси.

Отметим, в Свердловской области при поддержке АСИ реализуется серия проектов, направленных на формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечение инвестиций. В ноябре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение о дальнейших позитивных преобразованиях в регионе.

Форум "Сильные идеи для нового времени" направлен на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив российских граждан, которые вносят вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Организаторами мероприятия выступили АСИ и фонд "Росконгресс".

Проект Дмитрия Масленникова предполагает выпуск адаптированных автомобилей для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что в этом году впервые принято решение оказать финансовую поддержку участникам форума. По 5 миллионов рублей получат 10 финалистов, следующие топ-50 — по 1 миллиону рублей.

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