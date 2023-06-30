Свердловчане смогут получить бесплатные юридические консультации от специалистов Росреестра и нотариусов

Всероссийский день бесплатной юридической помощи организован Ассоциацией юристов России. Фото: Управление Росреестра по Свердловской области

30 июня во Всероссийский день бесплатной юридической помощи свердловчане смогут получить бесплатные юридические консультации от специалистов Росреестра и нотариусов. Мероприятие пройдет в здании Управления Росреестра Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 50 с 9:00 до 12:00.

Граждане смогут обратиться по вопросам:

законодательства, касающегося оформления прав на недвижимое имущество. С этим помогут Наталья Тришина, замначальника отдела госрегистрации недвижимости № 1 и Ксения Самородкина, замначальника отдела госрегистрации недвижимости № 2;

нотариальной формы сделок с недвижимостью и нотариальным действиям. Разбираться будут нотариусы Александра Доронина и Юлия Фролова.

Получить бесплатную консультацию по правовой помощи сможет любой желающий, предварительная запись на прием не требуется.