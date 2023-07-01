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1 июля 2023, 11:15

Гари — 400 лет. История поселка

  Василий Алексеев
Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Гаринскую слободу (так сначала назывался поселок Гари) основали в 1623 году при поиске пашенных земель для Пелыма, города-крепости. 

Местного хлеба катастрофически не хватало из-за сурового климата и болотистых мест. Тогда Пелымский воевода Петр Никитин отправил подьячего Путилу Степанова, стрельца Терентия Захарова и крестьянина Неверова вверх по реке Тавде для поиска плодородных земель. 

Место для пахоты нашлось на обширной возвышенности южного берега реки Сосьвы. В 1623 году в слободу переселили 10 крестьян, а спустя год — еще 20 человек. Жители занимались хлебопашеством, скотоводством, охотой и рыбной ловлей. Также развивались ягодный и шишечный промыслы. После подавления крестьянского восстания Емельяна Пугачева началось интенсивное заселение Гаринской слободы. Позднее на ее месте возникло село Гаринское. 

В советские годы в Гарях заработали кирпичный, рыбный, хлебный, молочный заводы и райпромкомбинат. Также был образован лесхоз и построен аэродром местной авиации. К 1968 году доля рабочих на промышленных предприятиях превысила число занятых в сельском хозяйстве, из-за чего Гарям дали статус рабочего поселка. 

Областная газета Свердловской области

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