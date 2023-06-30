Жители Среднего Урала увидят празднование 400-летия Гарей

Трансляция празднования 400-летия поселка Гари пройдет в прямом эфире телеканала ОТВ. Мероприятие состоится 1 июля. Связь корреспондентам обеспечила компания "Ростелеком".
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, народные гуляния и главный юбилейный концерт с участием более 200 артистов на стадионе на улице Комсомольской начнутся в 14:00.
"В этом году в поселке Гари планируется двухдневное празднование юбилея. Мы активно готовимся к событию, приглашаем гостей и первых лиц региона. В день празднования 400-летия запланирован концерт с участием уральских артистов первой величины. Здорово, что благодаря трансляции выступления сможет увидеть вся Свердловская область", — рассказал глава Гаринского городского округа Сергей Величко.
Специально для организации прямой трансляции праздника "Ростелеком" протянул к главной площадке временные оптические магистрали и предоставил журналистам канал связи с высокой скоростью передачи данных.
Трансляцию можно смотреть 1 июля в эфире" Областного телевидения" и в социальных сетях.
Ранее "Областная газета" писала, что Павел Креков оценил готовность социальной инфраструктуры поселка Гари к 400-летию.
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Гари - 400 лет!
В 2023 году поселок Гари отмечает 400 лет со дня основания! Рабочий поселок Гари был образован в 1623 году. Он расположен на северо-востоке Свердловской области, на правом берегу реки Сосьвы.