Губернатора Евгения Куйвашева ждут на праздновании 400-летия поселка Гари

Сегодня один из старейших поселков Свердловской области — Гари — отмечает юбилей — 400 лет. Подготовка к этой знаменательной дате велась под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева. В этот день глава региона лично поздравит гаринцев. На месте работают журналисты и фотографы "Областной газеты". Об основных мероприятиях этого праздника мы будем рассказывать в течение дня на нашем сайте и в соцсетях. Большой репортаж о празднике читайте в следующем номере газеты.

Народные гуляния и главный юбилейный концерт с участием более 200 артистов на стадионе на улице Комсомольской начнутся в 14:00. Откроет программу знаменитый танцующий оркестр "Уралбэнд" под руководством заслуженного деятеля искусств России, полковника Александра Павлова. Затем на сцену выйдут артисты Уральского государственного театра эстрады, в том числе его руководитель, знаменитый композитор и певец Александр Новиков. В основу нескольких номеров патриотической программы театра легли хиты популярного исполнителя Shaman. Закроет трехчасовой концерт Уральский государственный академический русский народный хор, претендующий на почетный статус "Достояние Среднего Урала".

"В этом году в поселке Гари планируется двухдневное празднование юбилея. Мы активно готовимся к событию, приглашаем гостей и первых лиц региона. В день празднования 400-летия запланирован концерт с участием уральских артистов первой величины", — отметил глава Гаринского городского округа Сергей Величко.

Также к юбилею Гарей Дом детского творчества получит новый статус, он станет базовой площадкой Дворца молодежи. В нем более сотни гаринских школьников, а также дети из села Андрюшино, начиная с младших классов, смогут заниматься техническим творчеством и изучать компьютерные технологии на самом современном оборудовании. Будут открыты два направления: "3D-моделирование. Прототипирование", "Лаборатория виртуальной реальности, VR". Благодаря модернизации учреждения у детей появится возможность осваивать высокотехнологичное оборудование, не выезжая за пределы своего поселка, а также включиться в систему ранней профориентации.

Кроме того, в честь праздника будет заложен камень на месте строительства поселкового культурно-досугового центра. Здесь среди прочего разместятся библиотека и Гаринский краеведческий музей. К слову, в этом году музей получил 2,5 миллиона рублей на современное оборудование для хранения коллекции и презентации экспозиций на существующей площадке.

Еще одним подарком поселку-юбиляру стало завершение масштабного капитального ремонта амбулатории, которая является сельским подразделением Серовской городской больницы. Преобразить учреждение удалось благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". В здании выполнены отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, организована доступная среда для маломобильных посетителей.

Специально к 400-летию Гарей местную амбулаторию оснастили современным оборудованием. Сельчанам теперь доступна высокоточная УЗИ-диагностика, онкоскрининг и другие виды исследований. Раньше местным жителям приходилось ездить в Серов.

Кроме того, на берегу Сосьвы реализован туристический проект, инициированный губернатором Евгением Куйвашевым "Пристань Гари". Центр рассчитан на рыбаков и охотников, а также путешественников, которые ищут уединенного отдыха на природе, но со всеми удобствами. Гостям доступны комфортабельные модульные гостевые дома с панорамными окнами и террасами, лодочная станция, а также круизы на катере по одной из самых длинных и живописных рек Свердловской области.